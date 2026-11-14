Lãnh đạo Mỹ, Trung, Nga sẽ họp ba bên tại Trung Quốc, bàn kiểm soát kho vũ khí hạt nhân

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến gặp nhau ngày 19/11 bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc. Đây sẽ là cuộc gặp ba bên chưa từng có tiền lệ giữa lãnh đạo ba cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến gặp nhau ngày 19/11 tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc.

﻿Ảnh: AP

Kế hoạch tổ chức cuộc gặp được Nhà Trắng xác nhận ngày 13/11, trong bối cảnh quan hệ giữa ba nước có nhiều diễn biến phức tạp. Tổng thống Trump đã cải thiện quan hệ với Chủ tịch Tập Cận Bình sau khi hai nước đạt thỏa thuận đình chiến thương mại năm ngoái, dù vẫn còn bất đồng về một số vấn đề quốc tế. Ông Trump cũng tìm cách thúc đẩy quan hệ với Tổng thống Putin.

Theo Nhà Trắng, ba nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về cuộc chiến của Mỹ với Iran và khả năng đạt được thỏa thuận ba bên về kiểm soát kho vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, vấn đề Ukraine sẽ không nằm trong chương trình nghị sự. Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết cuộc gặp nhằm mở đầu đối thoại về giải trừ hạt nhân, song không dự kiến công bố thỏa thuận nào.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) giữa Mỹ và Nga hết hiệu lực hồi tháng 2, khiến hai kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới không còn chịu các giới hạn theo hiệp ước. Tổng thống Trump trước đó đã từ chối đề nghị gia hạn của Nga thêm một năm, đồng thời kêu gọi xây dựng thỏa thuận mới có sự tham gia của Trung Quốc.

Theo ước tính của Lầu Năm Góc, Trung Quốc hiện sở hữu hơn 600 đầu đạn hạt nhân, thấp hơn nhiều so với con số hơn 5.000 đầu đạn của mỗi nước Mỹ và Nga. Do quy mô kho vũ khí còn chênh lệch đáng kể, Bắc Kinh chưa thể hiện nhiều quan tâm đến việc tham gia một thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân. Phía Mỹ cho rằng Trung Quốc cần tham gia đối thoại về vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh quốc tế.

Giới phân tích nhận định cuộc gặp mang ý nghĩa biểu tượng và chính trị nhiều hơn là triển vọng đạt đột phá thực chất. Đối với Nga, đây là cơ hội thể hiện vị thế siêu cường ngang hàng với Mỹ và Trung Quốc. Trong khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình có thể tận dụng sự kiện để khẳng định ảnh hưởng và uy tín của Bắc Kinh trên trường quốc tế. Cuộc gặp ba bên có thể thu hút sự chú ý lớn tại hội nghị APEC, nơi quy tụ 21 nền kinh tế ở Thâm Quyến. Quan hệ giữa ba nhà lãnh đạo đã được củng cố qua nhiều cuộc gặp song phương. Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin đã gặp nhau hơn 40 lần kể từ năm 2013. Trong khi đó, ông Trump và ông Putin đã có 7 cuộc gặp trực tiếp, còn ông Trump và ông Tập Cận Bình đã gặp nhau 8 lần.