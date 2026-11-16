Tổng thống Donald Trump công du châu Á nhằm củng cố vị thế chính trị sau thất bại của đảng Cộng hòa

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tới châu Á trong tuần này với kỳ vọng tạo ra những đột phá ngoại giao sau khi đảng Cộng hòa chịu tổn thất nặng nề trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, khiến vị thế chính trị của ông suy giảm trong nước. Chuyến công du dự kiến có cuộc gặp ba bên với lãnh đạo Trung Quốc và Nga, song những khó khăn tại Washington có thể hạn chế khả năng triển khai chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống

﻿Nga Vladimir Putin dự kiến gặp nhau ngày 19/11 tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc. Ảnh: AP

Theo lịch trình, Tổng thống Trump sẽ tới Philippines ngày 17/11 để gặp các nhà lãnh đạo Đông Nam Á, trước khi đến Trung Quốc ngày 18/11 tham dự các hoạt động của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Tại đây, ông dự kiến có cuộc gặp trực tiếp thứ ba trong năm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Một trong những sự kiện được chú ý nhất là cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc và Nga nhằm thảo luận về kiểm soát kho vũ khí hạt nhân.

Theo Nhà Trắng, tại Philippines, Tổng thống Trump dự kiến ký thỏa thuận thương mại với Thái Lan cùng một số thỏa thuận kinh doanh khác, đồng thời tham dự tiệc chiêu đãi các nhà lãnh đạo với tư cách khách mời danh dự. Trong khuôn khổ chuyến thăm Manila, Tổng thống Trump còn dự kiến tham gia cuộc gặp lãnh đạo nhóm Bộ tứ (Quad), gồm Mỹ, Australia, Ấn Độ và Nhật Bản. Đây sẽ là cuộc gặp cấp lãnh đạo Quad đầu tiên kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, trong bối cảnh các đối tác khu vực tiếp tục quan tâm đến cam kết của Mỹ trước ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu Á - Thái Bình Dương. Trong khi đó, tại Thâm Quyến, Trung Quốc, ông sẽ tập trung vào các vấn đề thương mại trước cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin.

Chuyến công du lần này diễn ra trong bối cảnh chính trị khác biệt so với một năm trước, khi ông Trump đạt được thỏa thuận đình chiến thương mại với Trung Quốc và các cam kết đầu tư từ Nhật Bản, Hàn Quốc. Sau thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đảng Cộng hòa sẽ không còn kiểm soát Quốc hội từ tháng 1 tới, trong khi sự chú ý tại Mỹ bắt đầu chuyển sang cuộc bầu cử tổng thống năm 2028.

Tuy nhiên, những vấn đề trong nước có thể tiếp tục ảnh hưởng đến chuyến công du. Các chính sách thuế quan và xung đột ở Trung Đông được cho là đã khiến đảng Cộng hòa mất nhiều sự ủng hộ của cử tri. Khi đảng Dân chủ nắm thế đa số tại Quốc hội từ đầu năm tới, khả năng sử dụng thuế nhập khẩu và đe dọa tấn công quân sự, hai công cụ đối ngoại quan trọng của ông Trump, có thể bị hạn chế.

Tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến công du lần này còn có tỷ phú Elon Musk, người đứng đầu SpaceX và Tesla, đồng thời là cố vấn thường xuyên của ông. Ông Musk đã chi ít nhất 445 triệu USD để hỗ trợ đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Các nghị sĩ Dân chủ đang muốn điều tra mối quan hệ giữa tỷ phú này với chính quyền.

Việc đảng Dân chủ giành thế đa số tại Quốc hội cũng có thể khiến các quyết định đối ngoại của ông Trump chịu sự giám sát chặt chẽ hơn. Các nghị sĩ Dân chủ đã yêu cầu chính quyền cung cấp thêm thông tin về việc phê duyệt xuất khẩu chip AI tiên tiến, đồng thời thúc đẩy lập trường cứng rắn hơn với Nga và Trung Quốc.