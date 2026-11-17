Trung Quốc và Canada nhất trí mở rộng ưu đãi thuế quan

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 17/11 nhất trí mở rộng các biện pháp giảm thuế quan đối với hàng hóa của hai nước, đồng thời cam kết tăng cường quan hệ song phương. Thỏa thuận được đưa ra trong bối cảnh Ottawa đang đối mặt căng thẳng thương mại với Mỹ.

Thủ tướng Canada Mark Carney (trái) chào Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại

﻿Thâm Quyến, Trung Quốc, ngày 17/11/2026. Ảnh: AP

Hai nhà lãnh đạo đạt được thỏa thuận trong cuộc gặp trước thềm Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Hai bên đánh giá tích cực quan hệ đối tác chiến lược đã nhất trí thúc đẩy trong năm nay, đồng thời ghi nhận những tiến triển trong hợp tác kinh tế và thương mại. Theo thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Canada, các biện pháp mới nhằm gia hạn và mở rộng thỏa thuận thương mại đã đạt được trước đó giữa hai nước.

Cụ thể, Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm thuế đối với hàng xuất khẩu của Canada có tổng trị giá khoảng 400 triệu CAD (280 triệu USD), bao gồm thịt lợn đông lạnh, cá và các sản phẩm hải sản. Đổi lại, Canada sẽ gia hạn thêm hai năm các biện pháp miễn thuế đối với một số sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc.

Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá việc cải thiện và phát triển quan hệ Trung Quốc - Canada phù hợp với lợi ích của người dân hai nước, đồng thời có lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới.

Về phía Canada, Thủ tướng Carney ghi nhận các hoạt động trao đổi song phương đã gia tăng trong những tháng gần đây, giúp quan hệ hai nước trở nên ổn định và dễ dự đoán hơn. Ông cũng cho biết Canada đang đi trước tiến độ trong kế hoạch tăng 50% kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc vào cuối thập kỷ này.

Cuộc gặp diễn ra một ngày sau khi Thủ tướng Carney đề cập khả năng Canada tìm đến các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc nếu các cuộc đàm phán thương mại với Tổng thống Mỹ Donald Trump không bảo đảm duy trì được ngành công nghiệp ô tô liên kết chặt chẽ tại Bắc Mỹ.

Trước đó, hồi tháng 1, Trung Quốc và Canada đã đạt được thỏa thuận về việc giảm thuế đối với xe điện và một số mặt hàng nông sản. Theo thỏa thuận, Canada giảm thuế nhập khẩu xe điện Trung Quốc từ 100% xuống còn 6,1%, ban đầu cho phép nhập khẩu tối đa 49.000 xe mỗi năm và sẽ tăng hạn ngạch theo thời gian. Đổi lại, Trung Quốc đồng ý giảm thuế đối với các sản phẩm nông nghiệp của Canada, trong đó có hạt cải dầu.