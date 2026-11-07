Trung Quốc xác nhận đang thảo luận về cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Trung Quốc, Mỹ và Nga

Trung Quốc lần đầu tiên xác nhận đang trao đổi với các bên liên quan về khả năng tổ chức cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, dự kiến diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) trong tháng 11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (đứng thứ hai từ phải sang) bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong khi Đệ nhất phu nhân Melania Trump (phải) và Đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viên (trái) chứng kiến lúc tới thăm Bảo tàng Lưu trữ Quốc gia ngày 25/9/2026 tại Washington. Ảnh: AP

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh trong tuần này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết nước này đang liên lạc với các bên liên quan về khả năng tổ chức cuộc gặp giữa lãnh đạo 3 nước. Tuy nhiên, đến nay các bên chưa đạt được thỏa thuận chính thức về thời gian, hình thức và nội dung chương trình nghị sự.

Trung Quốc là nước chủ nhà Hội nghị cấp cao APEC năm 2026, diễn đàn gồm 21 nền kinh tế thành viên, trong đó có Trung Quốc, Mỹ và Nga. Nếu được tổ chức, đây sẽ là cuộc gặp mang tính lịch sử giữa lãnh đạo 3 nước, thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến tới Thâm Quyến để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần thứ 3 trong năm nay. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh đang duy trì thỏa thuận tạm đình chiến thương mại, dự kiến hết hiệu lực vào tháng 1/2027, song vẫn còn những bất đồng liên quan đến thương mại và chuỗi cung ứng.

Ngày 6/11, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đã có cuộc trao đổi trực tuyến với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong. Phía Mỹ kêu gọi Trung Quốc thực hiện đầy đủ các cam kết thương mại trước đây, đặc biệt trong lĩnh vực nông sản, đất hiếm và khoáng sản quan trọng. Trong khi đó, theo Tân Hoa xã ngày 7/11, hai bên đã tiến hành trao đổi sâu rộng, mang tính xây dựng; phía Trung Quốc đồng thời bày tỏ quan ngại về các biện pháp hạn chế kinh tế và thương mại của Mỹ.

Liên quan đến khả năng tổ chức cuộc gặp 3 bên, Tổng thống Donald Trump từng bày tỏ mong muốn trao đổi với lãnh đạo Trung Quốc và Nga về vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, vấn đề xung đột tại Ukraine được cho là một trong những nội dung Nga quan tâm.

Giới phân tích nhận định cuộc gặp, nếu diễn ra, sẽ có ý nghĩa đáng chú ý về mặt ngoại giao, tạo cơ hội để lãnh đạo 3 nước tiếp xúc và trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm. Tuy nhiên, do những khác biệt về lợi ích và ưu tiên đối ngoại, khả năng đạt được các thỏa thuận cụ thể vẫn chưa rõ ràng.

Bà Sun Yun, Giám đốc Chương trình Trung Quốc tại Trung tâm nghiên cứu Stimson (Mỹ), cho rằng triển vọng tổ chức cuộc gặp là có cơ sở, song hình thức và nội dung thảo luận sẽ là những yếu tố quyết định ý nghĩa thực chất của sự kiện.

Trong khi đó, ông Craig Singleton, Giám đốc cấp cao Chương trình Trung Quốc tại Quỹ Bảo vệ các nền dân chủ (Mỹ), nhận định cuộc gặp có thể chủ yếu mang ý nghĩa biểu tượng, chưa chắc tạo ra những chuyển biến lớn trong quan hệ giữa các bên.

Hiện Trung Quốc, Mỹ và Nga chưa công bố kế hoạch chính thức về cuộc gặp 3 bên. Các bên tiếp tục trao đổi về khả năng tổ chức sự kiện bên lề Hội nghị cấp cao APEC sắp tới.