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Lễ Trao giải Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV

từ khóa:

#Tự hào một dải biên cương #Nhiếp ảnh nghệ thuật #Triển lãm ảnh #Cuộc thi nghệ thuật #Biên giới Việt Nam

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