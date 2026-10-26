Đèo Nai - Nơi tiếp nối bản lĩnh người thợ mỏ

Ngày 30/3/1959, Bác Hồ về thăm, nói chuyện với cán bộ, công nhân Công trường Than Đèo Nai. Lời căn dặn của Người đã trở thành dấu mốc đáng nhớ trong hành trình xây dựng và phát triển của Vùng mỏ. Hôm nay, trên những khai trường rộng lớn, nhịp sản xuất vẫn hối hả. Những người thợ mỏ tiếp tục viết câu chuyện của mình bằng tinh thần lao động, ý chí vượt khó và khát vọng chinh phục những tầng than. Trong tập 3 của chương trình Quảng Ninh in Motion – Tiếng Than, NSƯT Hoàng Tùng và anh Nguyễn Văn Ninh, quản đốc Công trường Xúc 2 thuộc Công ty CP Than Đèo Nai – Cọc Sáu – TKV, cùng đưa khán giả khám phá những câu chuyện phía sau nhịp sống Vùng mỏ.