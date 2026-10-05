Lo ngại Haaland quá tải sau khi xin rời sân trong trận thua của Na Uy

HLV đội tuyển Na Uy Ståle Solbakken cho biết ông đã có một “cuộc trao đổi thẳng thắn” với Erling Haaland về những lo ngại liên quan đến cường độ thi đấu của tiền đạo này trước trận thua Bồ Đào Nha tại Nations League, trong đó ngôi sao của Manchester City chủ động xin rời sân.

Tiền đạo Erling Haaland của Na Uy ra hiệu trong trận đấu tại Nations League giữa Bồ Đào Nha và Na Uy ở Porto, Bồ Đào Nha, ngày 4/10/2026. Ảnh: AP.

Haaland ra hiệu với ban huấn luyện Na Uy xin rời sân ở phút 67 trong thất bại 1-2 trước Bồ Đào Nha tại Porto hôm 4/10 (giờ địa phương). Tiền đạo này được nhìn thấy có dấu hiệu tập tễnh trước khi rời sân, làm dấy lên lo ngại về thể trạng của anh trước khi trở lại Manchester City - đội bóng đang chịu sự chú ý lớn sau khi trở thành đối tượng của một vụ bê bối tài chính lớn tại Premier League.

Sau trận đấu với Bồ Đào Nha, ông Solbakken không cho biết Haaland gặp chấn thương, nhưng đề cập đến lịch thi đấu dày đặc mà tiền đạo này phải trải qua sau khi chơi trọn vẹn ba trận đầu tiên của Na Uy tại Nations League - thắng Đan Mạch và thua Bồ Đào Nha, Wales. Trước đó, Haaland cũng trải qua lịch thi đấu bận rộn cùng Man City trong giai đoạn đầu mùa giải tại Anh, sau khi cùng Na Uy lọt vào tứ kết World Cup mùa Hè vừa qua.

“Haaland đã mệt trong trận gặp Wales. Đó là lý do chúng tôi có một cuộc trao đổi thẳng thắn. Chúng tôi đã bàn về những phương án có thể xảy ra. Cậu ấy đã có thể thi đấu 45 phút cuối trận gặp Bồ Đào Nha. Đó là một trong những phương án được bàn đến. Nhưng cậu ấy cảm thấy không ổn và có những cảm giác rất tệ về điều đó... Tôi rất vui khi cậu ấy có thể thi đấu 60 phút với phong độ tốt” ông Solbakken nói.

Haaland không ghi bàn trong trận gặp Bồ Đào Nha cũng như trận gặp Wales - hai trận đấu của Na Uy kể từ khi một ủy ban độc lập công bố phán quyết về vụ việc tài chính liên quan đến Man City. Trước đó, anh đã ghi bàn trong hai trận đầu tiên của đợt tập trung đội tuyển lần này. Haaland hiện có 65 bàn sau 59 lần ra sân cho Na Uy, một kỷ lục của đội tuyển.