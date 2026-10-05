Bồ Đào Nha toàn thắng tại Nations League dù vắng Ronaldo, Đức bị Hy Lạp cầm hòa

Bồ Đào Nha tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng tại Nations League khi đánh bại Na Uy 2-1 trên sân nhà, qua đó giành vé sớm vào tứ kết và khiến sự chú ý về việc Cristiano Ronaldo đột ngột rời đội tuyển hồi tuần trước càng giảm đi. Trong khi đó, Hy Lạp tiếp tục gây khó cho đội tuyển Đức của HLV Jürgen Klopp tại Nations League.

Bồ Đào Nha tiếp tục bay cao dù vắng Ronaldo

Gonçalo Ramos ghi bàn giúp Bồ Đào Nha đánh bại Na Uy 2-1 ngày 4/10, qua đó duy trì thành tích toàn thắng tại bảng A4 với 4 trận thắng và sớm giành quyền vào tứ kết.

Bồ Đào Nha đang là tâm điểm của sự chú ý vì những ồn ào liên quan đến mâu thuẫn giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus. CR7 góp mặt trong trận đấu đầu tiên của Bồ Đào Nha tại Nations League, trước khi được thay ra bởi Goncalo Ramos trong chiến thắng 1-0 trước Xứ Wales, và không thi đấu kể từ đó. Cựu binh này rời đội tuyển sau khi ngồi dự bị ở trận đấu thứ hai, khi Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1 trên sân khách. Bồ Đào Nha vẫn thi đấu hiệu quả dù vắng Ronaldo, khi đánh bại Đan Mạch 4-2 trên sân khách trước khi tiếp tục vượt qua Na Uy 2-1 trên sân nhà.

Kristoffer Ajer mở tỷ số cho Na Uy ở phút 36 bằng cú vô-lê nửa nảy đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, đưa bóng vào góc xa sau khi khống chế đường chuyền từ quả đá phạt của Martin Ødegaard. Chỉ 2 phút sau, João Cancelo đáp trả bằng một pha dứt điểm tương tự. Phút 79, Ramos ghi bàn quyết định từ cự ly gần sau pha phối hợp giữa Vitinha và João Félix. Bồ Đào Nha sau đó phải chơi thiếu người khi Francisco Conceição nhận thẻ vàng thứ hai ở những phút cuối, nhưng vẫn bảo toàn chiến thắng.

Erling Haaland không ghi bàn trong trận thứ hai liên tiếp và bị thay ra ở phút 67. Tiền đạo này hiện có 65 bàn sau 59 lần khoác áo đội tuyển.

Ở trận đấu còn lại của bảng, quả phạt đền được Rasmus Højlund thực hiện thành công ở những phút cuối giúp Đan Mạch đánh bại Xứ Wales 1-0. Đan Mạch đứng thứ hai bảng A4 với 2 chiến thắng, trong khi Xứ Wales và Na Uy mỗi đội có 1 trận thắng.

Giorgos Masouras (phải) và Konstantinos Tsimikas của Hy Lạp ăn mừng sau trận đấu giữa Hy Lạp và Đức tại UEFA Nations League ở Thessaloniki, miền Bắc Hy Lạp, ngày 4/10/2026. Ảnh: AP.

Hy Lạp tiếp tục khiến hàng công Đức bế tắc

Sau khi giành chiến thắng đầu tiên trước Đức vào tuần trước, Hy Lạp suýt một lần nữa tạo bất ngờ. Đội bóng của HLV Ivan Jovanović cầm hòa Đức 0-0 tại Thessaloniki. Đức kiểm soát bóng nhiều hơn, thực hiện nhiều đường chuyền hơn và tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng cả hai đội đều không thể ghi bàn.

HLV Klopp tìm cách tăng cường sức tấn công khi lần lượt đưa Nick Woltemade và Said El Mala của Cologne vào sân thay Jonathan Burkardt và Lennart Karl trong 30 phút cuối. Tuy nhiên, Georgios Masouras mới là người có cơ hội ghi bàn đáng chú ý nhất cho đội chủ nhà ở cuối trận.

Trong 4 trận dẫn dắt đội tuyển Đức, Klopp mới chỉ giúp đội giành 1 chiến thắng. Joshua Zirkzee ghi bàn giúp Hà Lan đánh bại Serbia 2-1 trên sân nhà ở trận đấu còn lại của bảng A2. Hà Lan và Hy Lạp cùng có 8 điểm, Đức đứng thứ ba với 5 điểm, trong khi Serbia chưa có điểm nào.