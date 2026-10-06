Pháp ngược dòng thắng Bỉ 4-1 tại Nations League

Tưởng như phải nhận thất bại khi bị Bỉ dẫn trước đến phút 77, Pháp bất ngờ bùng nổ ở những phút cuối để tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục tại Nations League 2026/27. Bốn bàn thắng chỉ trong 14 phút, trong đó có cú đúp của Michael Olise, đã giúp thầy trò HLV Zinedine Zidane thắng đậm 4-1 và tiếp tục khẳng định vị thế tại bảng A1.

Cú đúp của Michael Olise đã giúp thầy trò HLV Zinedine Zidane thắng đậm 4-1. Ảnh: AP.

Pháp ngược dòng đánh bại Bỉ 4-1 tại Nations League, qua đó giúp HLV Zinedine Zidane có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Pháp.

Ba cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị gồm Désiré Doué, Rayan Cherki và Michael Olise (2 bàn) đã ghi 4 bàn trong vòng 14 phút, giúp Pháp hoàn toàn đảo ngược thế trận. Đội chủ nhà bị dẫn trước cho đến phút 77.

Chiến thắng giúp Pháp tiếp tục dẫn đầu bảng A1 với 3 điểm nhiều hơn Italy, đội đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 3-1. Bỉ đứng thứ ba, kém Pháp 4 điểm, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ chưa có điểm nào.

Zidane khởi đầu nhiệm kỳ dẫn dắt đội tuyển Pháp bằng các chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ và Bỉ, trước khi hòa Italy trong trận đấu đầu tiên trên sân nhà hôm 2/10.

Tại sân Stade de France, Bỉ mở tỷ số ở phút 35. Dodi Lukébakio phá bẫy việt vị, đón đường chuyền dài của Roméo Lavia rồi vượt qua thủ môn Guillaume Restes trong tình huống đối mặt và dứt điểm đưa bóng vào lưới.

Pháp vùng lên mạnh mẽ sau giờ nghỉ và có được bàn gỡ ở phút 77. Désiré Doué tung cú sút chìm đưa bóng vào góc thấp bên phải khung thành.

Bốn phút sau, Pháp vượt lên theo cách khá may mắn. Thủ môn Maarten Vandevoordt tưởng như đã có thể cản phá cú sút của Rayan Cherki, nhưng bóng đập vào chân thủ môn Bỉ rồi bật vào cánh tay trái của anh trước khi đi vào lưới. Michael Olise là người thực hiện đường chuyền để Cherki dứt điểm, trước khi ghi thêm 2 bàn trong vòng 3 phút để ấn định chiến thắng 4-1 cho Pháp.

Zidane đánh giá các cầu thủ dự bị đã tạo ra sự khác biệt, nhưng nhấn mạnh đây vẫn là chiến thắng của cả tập thể.