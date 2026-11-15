Không Ronaldo, Bồ Đào Nha thua Đan Mạch 1-4 tại Nations League

Ngày 14/11, trong trận đấu đầu tiên của Bồ Đào Nha kể từ khi Cristiano Ronaldo tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, đội chủ nhà đã nhận thất bại 1-4 trước Đan Mạch tại Nations League. Trong khi đó, Viktor Gyökeres và Erling Haaland góp công giúp Thụy Điển và Na Uy giành chiến thắng.

Trung vệ Joachim Andersen (ở giữa, quay lưng về phía ống kính) của Đan Mạch ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 trong trận đấu với Bồ Đào Nha tại Braga (Bồ Đào Nha), ngày 14/11/2026. Ảnh: AP

Các cầu thủ Bồ Đào Nha đã mặc áo đấu số 7 trong lễ tri ân Ronaldo trước giờ bóng lăn. Tuy nhiên, màn trình diễn thiếu thuyết phục của đội chủ nhà khiến các cổ động viên thất vọng. Trước đó, Bồ Đào Nha đã giành quyền vào tứ kết và chưa để thua trận nào tại giải.

Đội trưởng Đan Mạch Pierre-Emile Højbjerg mở tỷ số trước khi hiệp 1 khép lại bằng cú sút phạt đền thành công, sau khi Rúben Dias bị thổi phạt vì để bóng chạm tay. Sang hiệp 2, Rasmus Højlund nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 50 bằng cú vô-lê sau một pha phối hợp đẹp mắt. Ở phút 57, tiền đạo này tiếp tục vượt qua sự truy cản của Dias trước khi sút tung lưới thủ môn Diogo Costa. Phút 75, Joachim Andersen đánh đầu nâng tỷ số lên 4-0 cho Đan Mạch. Bernardo Silva ghi bàn rút ngắn cách biệt cho Bồ Đào Nha trong thời gian bù giờ, khép lại trận đấu với tỷ số 4-1 nghiêng về đội khách.

Thụy Điển bảo toàn ngôi đầu bảng

Tại bảng B4, Daniel Svensson mở tỷ số cho Thụy Điển, trước khi Gyökeres thực hiện thành công hai quả phạt đền, giúp đội nhà dẫn Bosnia-Herzegovina 3-0 trong hiệp 1.

Sau giờ nghỉ, Armin Gigović rút ngắn tỷ số cho Bosnia-Herzegovina, trước khi Sead Kolašinac ghi bàn thứ hai ở phút 62. Tuy nhiên, Thụy Điển vẫn bảo toàn chiến thắng và giữ ngôi đầu bảng B4.

Ở trận đấu còn lại, Romania thắng Ba Lan 2-1 trên sân nhà tại Bucharest, qua đó có chiến thắng đầu tiên tại giải năm nay.

Haaland ghi bàn trở lại, Na Uy thắng Xứ Wales

Tại Oslo, Erling Haaland chấm dứt chuỗi hai trận không ghi bàn khi lập công trong chiến thắng 3-1 của Na Uy trước Xứ Wales.

Tiền đạo 26 tuổi của Manchester City ghi bàn từ chấm phạt đền ở phút 85, sau khi Connor Roberts phạm lỗi với Andreas Schjelderup trong vòng cấm. Quyết định thổi phạt đền được giữ nguyên sau khi trọng tài tham khảo VAR. Với bàn thắng này, Haaland nâng thành tích lên 66 bàn sau 60 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, tiếp tục giữ kỷ lục ghi bàn của Na Uy. Đây là chiến thắng thứ hai của Na Uy tại bảng A4. Đội bóng hiện có 6 điểm, kém Đan Mạch 3 điểm và kém đội đầu bảng Bồ Đào Nha 6 điểm.

Áo giành ngôi đầu bảng

Ở bảng B3, cầu thủ vào sân thay người Saša Kalajdžić ghi bàn muộn giúp Áo thắng Ireland 1-0, qua đó giành ngôi đầu bảng. Trước đó, Israel hòa Kosovo 0-0 tại Pristina.

Tại bảng B2, Terry Devlin ghi bàn trong hiệp 2 giúp Bắc Ireland thắng Ukraine 1-0 trên sân nhà ở Belfast, vươn lên dẫn đầu bảng với cách biệt 1 điểm so với Hungary.

Trước đó, Dominik Szoboszlai tham gia vào cả hai bàn thắng ở những phút cuối, giúp Hungary đánh bại Georgia 2-0 ngay trên sân khách.