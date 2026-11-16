Mirra Andreeva vô địch WTA Finals ở tuổi 19

Tay vợt 19 tuổi người Nga Mirra Andreeva đánh bại Elina Svitolina của Ukraine với tỷ số 7-5, 6-3 trong trận chung kết WTA Finals ngày 15/11, qua đó đăng quang với thành tích toàn thắng và không để thua set nào. Chức vô địch khép lại mùa giải thành công của Andreeva, khi cô giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp và vươn lên vị trí số hai thế giới.

Tay vợt Mirra Andreeva của Nga nâng cúp sau khi đánh bại Elina Svitolina của Ukraine trong trận chung kết WTA Finals tại Indian Wells, bang California (Mỹ), ngày 15/11/2026. Ảnh: AP

Tại sân Indian Wells, Andreeva vượt qua đối thủ 32 tuổi sau gần hai giờ thi đấu để hoàn tất hành trình toàn thắng cả năm trận tại giải đấu cuối mùa dành cho các tay vợt nữ hàng đầu thế giới. Với thành tích này, Andreeva trở thành tay vợt thứ 11 trong lịch sử vô địch WTA Finals mà không để thua set nào, gia nhập nhóm những tên tuổi từng lập thành tích tương tự như Chris Evert, Martina Navratilova và Serena Williams. Chiến thắng cũng giúp tay vợt người Nga đạt thứ hạng cao nhất sự nghiệp, đứng thứ hai thế giới sau Elena Rybakina của Kazakhstan.

Với chức vô địch, Andreeva nhận khoản tiền thưởng 3,37 triệu USD cùng một chiếc Mercedes-Benz mui trần màu tím phiên bản đặc biệt. Trong khi đó, Svitolina nhận 1,5 triệu USD tiền thưởng sau khi đạt thành tích hai thắng, một thua tại vòng bảng. Đây là lần đầu tiên cô trở lại trận chung kết WTA Finals kể từ năm 2019, khi để thua Ashleigh Barty. Trước đó, tay vợt Ukraine từng vô địch giải đấu năm 2018.

Ở nội dung đôi nữ, cặp Katerina Siniakova (Cộng hòa Séc) và Taylor Townsend (Mỹ) đánh bại bộ đôi Italy Sara Errani và Jasmine Paolini với tỷ số 6-4, 6-3 để giành chức vô địch. Đây là danh hiệu thứ sáu trong năm của Siniakova và Townsend, sau những thành công tại Roland Garros và US Open. Cặp đôi nhận tổng cộng 675.000 USD tiền thưởng, đồng thời mỗi người được sử dụng một chiếc Mercedes-Benz theo hợp đồng thuê kéo dài một năm.