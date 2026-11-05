Zverev thua trận đầu tiên trên cương vị số một thế giới, Djokovic cũng bị loại tại Paris Masters

Ngày 4/11 (giờ địa phương), tay vợt người Đức Alexander Zverev có khởi đầu đáng thất vọng trong lần đầu ra quân với tư cách tay vợt số 1 thế giới khi để thua Lorenzo Musetti với tỷ số 6-7 (5), 2-6 ở vòng 2 Giải quần vợt Paris Masters. Trong khi đó, Novak Djokovic cũng sớm dừng bước, còn Carlos Alcaraz giành quyền đi tiếp.

Tay vợt Alexander Zverev (Đức). Ảnh: AP

Sau trận đấu, Zverev thừa nhận bản thân thi đấu dưới phong độ. Tay vợt người Đức đánh giá đây có thể là một trong những màn trình diễn kém nhất của anh trong vài tháng gần đây.

Cùng ngày, Novak Djokovic, người từng bảy lần vô địch Paris Masters, bất ngờ để thua tay vợt Australia Rinky Hijikata với tỷ số 6-2, 3-6, 3-6.

Djokovic, hạt giống số 10, khởi đầu thuận lợi khi giành chiến thắng ở set đầu tiên. Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện trong set hai khi anh để đối thủ thắng liên tiếp 3 game từ thời điểm tỷ số hòa 3-3.

Bước sang set quyết định, tay vợt từng giành 24 danh hiệu Grand Slam tiếp tục gặp khó khăn. Anh bị bẻ giao bóng ở game thứ 7 của set quyết định, sau đó bị bẻ giao bóng thêm một lần và khép lại trận đấu bằng cú trái tay đưa bóng ra ngoài.

Thất bại này khiến Djokovic không còn cơ hội đáp ứng điều kiện tiến vào bán kết Paris Masters để cạnh tranh suất tham dự ATP Finals, giải đấu cuối mùa diễn ra từ ngày 15 đến 22/11 tại Turin (Italy). ATP Finals hiện còn 2 suất chưa xác định.

Zverev thất vọng sau thất bại

Zverev bước lên vị trí số một thế giới ngày 2/11, trong một mùa giải thành công với 2 danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp tại Roland Garros và US Open. Tuy nhiên, tay vợt 29 tuổi không thể duy trì phong độ trong trận đấu đầu tiên kể từ khi vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng quần vợt nam thế giới.

Zverev cho rằng anh lẽ ra phải thi đấu tốt hơn trên mặt sân có tốc độ bóng nhanh, vốn phù hợp với lối đánh tấn công mạnh mẽ của mình.

Tay vợt người Đức cũng bày tỏ sự không hài lòng khi cho rằng những thành tích của anh chưa nhận được sự ghi nhận tương xứng. Theo Zverev, vị trí số một thế giới là mục tiêu mà mọi tay vợt đều hướng tới, nhưng anh cảm thấy bản thân liên tục phải giải thích vì sao mình xứng đáng giữ vị trí này, dù đã đạt được những thành tích cần thiết.

Trong cuộc đối đầu với Musetti, Zverev không tìm được nhịp độ thi đấu ổn định và thường xuyên mắc lỗi.

Tay vợt người Italy thể hiện phong độ vượt trội với 29 điểm thắng trực tiếp, so với 25 của Zverev, đồng thời chỉ mắc 12 lỗi tự đánh bóng hỏng, ít hơn đáng kể so với 21 lỗi của đối thủ.

Musetti khép lại trận đấu bằng một cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, qua đó giành quyền vào vòng tiếp theo.

Alcaraz đi tiếp, nhiều hạt giống sớm dừng bước

Trái ngược với Zverev và Djokovic, Carlos Alcaraz, tay vợt từng giành 7 danh hiệu Grand Slam, vượt qua vòng hai sau chiến thắng 7-6 (4), 6-3 trước đối thủ người Mỹ Alex Michelsen.

Dù khởi đầu chậm, Alcaraz dần kiểm soát thế trận để giành chiến thắng chung cuộc, nâng chuỗi trận thắng liên tiếp lên con số 6. Ở vòng tiếp theo, tay vợt 23 tuổi người Tây Ban Nha sẽ gặp Matteo Berrettini.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, hạt giống số 7 Frances Tiafoe, người từng 3 lần vào bán kết US Open, bỏ lỡ 4 cơ hội kết thúc trận đấu và để thua tay vợt chủ nhà Quentin Halys với tỷ số 6-3, 1-6, 6-7 (9).

Thất bại của Tiafoe đồng thời giúp Arthur Fils giành suất tham dự ATP Finals. Anh trở thành tay vợt Pháp đầu tiên góp mặt tại giải đấu cuối mùa kể từ Gael Monfils năm 2016.

Trong khi đó, hạt giống số 4 Daniil Medvedev cũng dừng bước sau thất bại 4-6, 4-6 trước Ignacio Buse.