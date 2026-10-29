Naomi Osaka dừng bước tại Pan Pacific Open trước tay vợt 18 tuổi người Slovakia

Naomi Osaka bất ngờ dừng bước tại giải quần vợt Toray Pan Pacific Open ở Tokyo (Nhật Bản) sau thất bại 0-2 trước tay vợt 18 tuổi người Slovakia Mia Pohankova ở vòng 16 tay vợt ngày 29/10.

Tay vợt Naomi Osaka của Nhật Bản đánh bóng trả trong trận đấu đơn với Mia Pohankova của Slovakia tại giải quần vợt Pan Pacific Open ở Tokyo. Ảnh: AP

Được xếp hạt giống số 7 và thi đấu trên sân nhà, Osaka không thể tận dụng lợi thế để giành vé vào tứ kết. Tay vợt người Nhật Bản để thua set đầu với tỷ số 3-6, trước khi tiếp tục thất bại 5-7 ở set hai. Trận đấu kéo dài 1 giờ 35 phút.

Chiến thắng này giúp Pohankova, vừa bước sang tuổi 18 cách đây một tuần, lần đầu giành quyền vào tứ kết Pan Pacific Open. Tay vợt người Slovakia tham dự giải theo suất đặc cách và từng vô địch nội dung đơn nữ trẻ tại Wimbledon năm 2025. Đối thủ tiếp theo của cô là Alycia Parks, người vừa đánh bại Kimberly Birrell với tỷ số 6-3, 6-1.

Trước khi bị loại, Osaka đã vượt qua Jasmine Paolini ở vòng đầu tiên tại Tokyo.

Cũng tại vòng 16 tay vợt, Leylah Fernandez đánh bại hạt giống số 5 Elise Mertens với tỷ số 6-2, 7-6 (8). Trong trận đấu muộn, hạt giống hàng đầu Elena Rybakina chạm trán Yulia Putintseva. Cả hai tay vợt đều sinh ra tại Nga nhưng thi đấu cho Kazakhstan.

Trước đó, hạt giống số 2 Maja Chwalinska và hạt giống số 4 Belinda Bencic đã rút lui khỏi giải do chấn thương. Chwalinska gặp vấn đề ở đùi trái, trong khi Bencic bị đau mắt cá chân phải.