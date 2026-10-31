Venus Williams dừng bước ở bán kết đôi giải Quảng Châu mở rộng

Tay vợt kỳ cựu Venus Williams đã không thể giành vé vào chung kết nội dung đôi nữ giải Quảng Châu mở rộng, dù đánh dấu sự trở lại bán kết một giải đấu thuộc WTA Tour sau 8 năm.

Tay vợt người Mỹ Venus Williams thực hiện cú đánh trả trong trận đôi nữ tại Giải quần vợt Mỹ mở rộng 2026 ở New York, ngày 4/9/2026. Ảnh: AP

Ngày 31/10, Venus Williams cùng đồng đội người Indonesia Janice Tjen nhận thất bại trước cặp Polina Kuderemetova/Maria Timofeeva với tỷ số 4-6, 7-6 (8), 6-10 ở bán kết nội dung đôi nữ.

Đây là lần đầu tiên kể từ Olympic Rio 2016 và Wimbledon cùng năm, tay vợt người Mỹ mới lại góp mặt ở bán kết đôi tại một giải đấu thuộc WTA Tour. Lần gần nhất cô vào bán kết một giải đấu thuộc hệ thống này ở bất kỳ nội dung nào là tại Indian Wells năm 2018.

Tại giải đấu WTA 250 ở Quảng Châu, Venus Williams được trao suất đặc cách ở cả hai nội dung đơn và đôi. Tuy nhiên, ở nội dung đơn, cô sớm dừng bước ngay vòng đầu tiên sau thất bại 2-6, 2-6 trước tay vợt 18 tuổi người Áo Lilli Tagger hôm 27/10.

Đáng chú ý, Tagger sinh năm 2008, cũng là năm Venus Williams giành danh hiệu Grand Slam đơn nữ gần nhất tại Wimbledon. Ở tuổi 46, tay vợt người Mỹ hiện đứng thứ 599 thế giới và đang gặp nhiều khó khăn ở nội dung đơn. Kể từ tháng 7/2025, cô chưa giành được chiến thắng nào, với chuỗi 16 trận thua liên tiếp tại các giải đấu thuộc WTA Tour. Trước khi đến Quảng Châu, lần gần nhất Venus Williams thi đấu đơn là tại US Open hồi tháng 8, nơi cô dừng bước ngay vòng đầu tiên trước Sofia Kenin.