Mùa cúm tại Mỹ đến sớm, gia tăng nhanh ở miền Nam và miền Tây

Mùa cúm tại Mỹ năm nay đến sớm hơn thường lệ và đang gia tăng nhanh, đặc biệt tại khu vực miền Nam và miền Tây. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 13/11 cho biết có 7 bang ghi nhận hoạt động của virus cúm ở mức cao trong tuần trước, tăng so với 2 bang trong tuần liền trước đó.

Vaccine phòng cúm tại một phòng khám ở King of Prussia, bang Pennsylvania (Mỹ), ngày 19/10/2026. Ảnh: AP

Theo cập nhật mới nhất của CDC, hơn 3% số lượt khám tại các phòng khám trong tuần trước liên quan đến các triệu chứng giống cúm, cho thấy mùa cúm đã thực sự bắt đầu. Louisiana hiện là bang chịu ảnh hưởng nặng nhất.

"Dịch cúm đang gia tăng và có thể tiếp tục lan rộng trong một đến hai tháng tới. Nếu bạn chưa tiêm vaccine, bạn nên tiêm phòng ngay", tiến sĩ Fred Lopez, chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Khoa học Y tế thuộc Đại học bang Louisiana ở New Orleans, nhận định.

Hoạt động của virus cúm đầu mùa hiện cao hơn mức thường thấy vào thời điểm này trong năm. Tuy nhiên, theo CDC, chưa thể xác định liệu điều này có đồng nghĩa mùa cúm năm nay sẽ nghiêm trọng hơn các mùa trước hay không.

Đáng chú ý, tiến sĩ Anna Durbin thuộc Đại học Johns Hopkins cho biết tỷ lệ nhập viện do cúm tính đến giữa tháng 10 vừa qua là mức cao nhất trong giai đoạn đầu mùa thu của hơn 15 năm qua. CDC ước tính từ đầu mùa cúm đến nay đã có ít nhất 2,6 triệu trường hợp mắc bệnh, 36.000 ca nhập viện và 2.100 ca tử vong liên quan đến cúm.

Theo CDC, đợt gia tăng ca mắc bắt đầu tại miền Nam và miền Tây nước Mỹ. Các bang đang ghi nhận hoạt động của virus cúm ở mức cao gồm California, Louisiana, Oregon, South Carolina, Tennessee, Texas và Washington. Louisiana thường là một trong những bang đầu tiên ghi nhận số ca cúm tăng mạnh mỗi năm. Theo ông Lopez, tình trạng này một phần liên quan đến tỷ lệ tiêm vaccine thấp, tỷ lệ người nghèo cao và những khó khăn trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế.

Các bác sĩ dự báo cúm và những virus gây bệnh đường hô hấp khác sẽ lây lan nhanh hơn khi người dân đi lại và tụ tập trong dịp Lễ Tạ ơn vào cuối tháng này.

"Việc tiêm vaccine đặc biệt quan trọng khi mọi người chuẩn bị sum họp cùng gia đình và bạn bè trong kỳ nghỉ lễ", tiến sĩ Nicole Iovine, chuyên gia bệnh truyền nhiễm thuộc Đại học Florida, nhấn mạnh.

Theo ông Lopez, những người đang có triệu chứng nghiêm trọng nên tạm hoãn tiêm phòng. Tuy nhiên, ngay cả những người đã mắc cúm trong mùa thu này vẫn nên tiêm vaccine, bởi vaccine giúp bảo vệ trước ba chủng virus cúm và không hiếm trường hợp nhiều chủng cùng lưu hành trong một mùa dịch.

Mùa cúm năm ngoái tại Mỹ tăng mạnh vào cuối tháng 12, với mức độ lây nhiễm đặc biệt nghiêm trọng ở một số khu vực. Khi đó, giới chức y tế thành phố New York đánh giá đây là mùa cúm nghiêm trọng nhất trong 20 năm. Số ca mắc sau đó giảm dần và mùa cúm cơ bản kết thúc vào cuối tháng 3. CDC ước tính mùa cúm năm ngoái khiến ít nhất 32 triệu người mắc bệnh, 380.000 người nhập viện và 24.000 người tử vong.

Trong mùa thu năm nay, phần lớn các ca bệnh được xác định có liên quan đến virus cúm A(H1N1) mang những đột biến có khả năng giúp virus né tránh hệ miễn dịch của cơ thể dễ dàng hơn. Tuy nhiên, chuyên gia miễn dịch học Andrew Pekosz thuộc Đại học Johns Hopkins cho biết dữ liệu hiện có cho thấy vaccine hiện hành vẫn có thể nhận diện và chống lại chủng virus đang lưu hành.