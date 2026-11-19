Mỹ: Cầu vượt động vật hoang dã lớn nhất thế giới sẽ khánh thành vào ngày 2/12

Cầu vượt dành cho động vật hoang dã lớn nhất thế giới, bắc qua tuyến cao tốc 101 gần Los Angeles, bang California (Mỹ), dự kiến chính thức khánh thành ngày 2/12. Công trình trị giá 114 triệu USD đã ghi nhận những động vật đầu tiên di chuyển an toàn qua cầu, đánh dấu bước tiến trong nỗ lực bảo vệ các loài hoang dã và kết nối những khu vực sinh cảnh bị chia cắt bởi đường sá.

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy thảm thực vật phát triển trên cầu vượt dành cho động vật hoang dã Wallis Annenberg bắc qua Quốc lộ 101 của Mỹ tại ﻿Agoura Hills, ﻿bang California (Mỹ). Ảnh: AP

Mang tên Wallis Annenberg Wildlife Crossing, cây cầu dài khoảng 380 m, được xây dựng thành hai đoạn vượt qua cao tốc 101 và một tuyến đường kết nối tại thành phố Agoura Hills, cách trung tâm Los Angeles khoảng 56 km về phía Tây Bắc. Đây là khu vực có mật độ giao thông cao, với khoảng 300.000 phương tiện lưu thông mỗi ngày.

Bề mặt cầu được phủ đất và trồng các loài thực vật bản địa, tạo cảnh quan tương tự những vùng đồi núi xung quanh. Hệ thống hàng rào dọc cao tốc hướng động vật tới cầu, trong khi các bức tường cao khoảng 3 m giúp giảm tiếng ồn từ phương tiện giao thông.

Công trình được xây dựng nhằm tạo hành lang di chuyển an toàn cho động vật hoang dã giữa các khu vực tự nhiên xung quanh dãy núi Santa Monica, nơi quá trình đô thị hóa và hệ thống giao thông đã chia cắt môi trường sống của nhiều loài. Một trong những đối tượng bảo tồn quan trọng là báo sư tử, loài đang được xếp vào diện bị đe dọa tại California. Các nghiên cứu cho thấy đường sá đã khiến nhiều quần thể báo sư tử bị cô lập, làm gia tăng nguy cơ giao phối cận huyết và suy giảm đa dạng di truyền.

Theo báo cáo mới của Đại học California tại Davis, mỗi năm có ít nhất 780 con báo sư tử bị phương tiện giao thông đâm chết tại bang California, tương đương khoảng 18% quần thể loài này.

Tổng kinh phí xây dựng cầu Wallis Annenberg hiện lên tới 114 triệu USD, tăng so với dự toán ban đầu 92 triệu USD. Quỹ của nhà từ thiện Wallis Annenberg đóng góp 25 triệu USD, phần còn lại được huy động từ khoảng 6.000 cá nhân, các tổ chức phi lợi nhuận và ngân sách bảo tồn của bang California. Nam diễn viên Leonardo DiCaprio là một trong những nhà tài trợ cho chiến dịch gây quỹ.

Các chuyên gia kỳ vọng công trình sẽ góp phần giảm tai nạn giao thông liên quan đến động vật và thúc đẩy xây dựng thêm những hành lang sinh thái tương tự. Tại bang Colorado, một hệ thống cầu vượt, đường hầm và hàng rào bảo vệ trên tuyến xa lộ Interstate 25 đã góp phần giảm 91% số vụ va chạm giữa phương tiện và động vật hoang dã, theo số liệu công bố hồi tháng 9.