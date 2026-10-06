Mỹ: Phát hiện viên kim cương 6,03 carat tại công viên cho phép du khách tự tìm đá quý

Một người săn đá quý ở Mỹ đã phát hiện viên kim cương vàng nặng 6,03 carat tại công viên tiểu bang Crater of Diamonds (Arkansas), nơi du khách được phép tự do tìm kiếm và giữ lại những viên đá quý đào được làm của riêng.

Viên kim cương “American Dream”. Ảnh: AP.

Jack Pearadin, người đã tìm kiếm đá quý tại công viên từ năm 2013, cho biết ông đã phát hiện hơn 300 viên. Trong một lần cùng bạn sàng lọc sỏi, ông bất ngờ tìm thấy viên kim cương nặng 6,03 carat và đặt tên là “American Dream” (Giấc mơ Mỹ).

Đây là viên kim cương lớn nhất được tìm thấy tại công viên trong năm nay. Pearadin cho biết một số nhà sưu tập nhận định viên đá có thể trị giá tới 1 triệu USD. Tuy nhiên, Laura Stanley, chuyên gia định giá đá quý được cấp chứng nhận tại thành phố Little Rock, ước tính một viên kim cương vàng 6 carat chất lượng cao như vậy có giá khoảng 250.000 USD.

Crater of Diamonds là một trong số ít địa điểm trên thế giới cho phép công chúng tự tìm kim cương và giữ lại những viên đá quý phát hiện được. Du khách chỉ phải trả 15 USD phí vào cửa để tìm kiếm trong khu vực được quy định.

Hơn 37.000 viên kim cương đã được phát hiện tại đây kể từ khi khu vực này trở thành công viên tiểu bang vào năm 1972. Phần lớn các viên kim cương khá nhỏ, nhưng cũng từng có những phát hiện đáng chú ý. Viên kim cương lớn nhất được tìm thấy tại công viên là “Uncle Sam”, nặng 40,23 carat, được phát hiện năm 1924.