New York dự kiến cấm dịch vụ xe ngựa chở khách từ năm 2028

Hội đồng thành phố New York (Mỹ) dự kiến bỏ phiếu vào tuần tới về dự luật chấm dứt hoạt động xe ngựa chở khách tại Công viên Trung tâm (Central Park) từ năm 2028, khép lại hơn 150 năm tồn tại của loại hình du lịch này. Kế hoạch được thúc đẩy sau vụ tai nạn khiến một du khách 18 tuổi thiệt mạng hồi tháng 6, làm dấy lên những lo ngại về an toàn công cộng và phúc lợi động vật.

Một xe ngựa chở khách tham quan quanh Công viên Trung tâm, trong khi những người chạy bộ tập luyện tại New York, ngày 14/10/2026. Ảnh: AP.

Người phát ngôn của bà Julie Menin, Chủ tịch Hội đồng thành phố New York, xác nhận dự luật đã nhận được đủ sự ủng hộ để được thông qua. Văn phòng Thị trưởng Zohran Mamdani cũng cho biết ông đã đạt được thỏa thuận với Chủ tịch Hội đồng thành phố về nội dung dự luật. Trên mạng xã hội, ông Mamdani tuyên bố ngành dịch vụ xe ngựa chở khách tại New York đang đi đến hồi kết.

Động thái này diễn ra sau nhiều năm chính quyền New York tìm cách chấm dứt dịch vụ xe ngựa vì những lo ngại về an toàn. Ba đời thị trưởng liên tiếp từng kêu gọi cấm hoạt động này, nhưng các đề xuất trước đây đều không được thông qua do vấp phải sự phản đối từ các nghiệp đoàn và những người ủng hộ ngành dịch vụ xe ngựa.

Nỗ lực thúc đẩy lệnh cấm lần này bắt đầu từ tháng 6, sau khi Romanch Mahajan, du khách 18 tuổi đến từ Ấn Độ, thiệt mạng khi nhảy khỏi một chiếc xe ngựa mất kiểm soát trong chuyến tham quan cùng gia đình. Theo lời cha nạn nhân, em Mahajan đã nhảy khỏi xe để tìm cách giúp mẹ sau khi bà bị hất khỏi ghế ngồi lúc con ngựa bất ngờ lao chạy. Đây được cho là trường hợp tử vong đầu tiên do tai nạn xe ngựa kể từ khi dịch vụ này xuất hiện tại Central Park. Gia đình nạn nhân đã nhiều lần đề nghị chính quyền thành phố chấm dứt hoạt động xe ngựa.

Theo Chủ tịch Hội đồng thành phố Julie Menin, cái chết của du khách 18 tuổi cho thấy không thể tiếp tục duy trì tình trạng hiện nay. Bà nhận định xe ngựa từ lâu là một phần lịch sử New York, nhưng tại Central Park ngày càng đông đúc, loại hình này đang trở thành mối nguy ngày càng lớn đối với an toàn công cộng.

Trong nhiều thập kỷ, các tổ chức bảo vệ động vật cũng phản đối việc sử dụng ngựa kéo xe chở khách trên những tuyến phố đông đúc. Đã có các trường hợp ngựa kiệt sức ngã quỵ, hoảng sợ bỏ chạy hoặc va chạm với phương tiện giao thông, khiến những lời kêu gọi cấm dịch vụ này liên tục được đưa ra.

Tuy nhiên, ngành dịch vụ xe ngựa và những người ủng hộ cho rằng đây là một trong những biểu tượng du lịch đặc trưng của New York, thu hút du khách quốc tế nhờ hình ảnh quen thuộc trong các bộ phim kinh điển. Các nghiệp đoàn cũng lo ngại lệnh cấm sẽ khiến nhiều người lao động mất việc làm. Ông John Samuelsen, Chủ tịch Nghiệp đoàn Công nhân Vận tải quốc tế (TWU), chỉ trích dự luật không đưa ra các biện pháp hỗ trợ kinh tế thực chất cho người lao động.

Theo dự luật, văn phòng thị trưởng sẽ phải xây dựng kế hoạch hỗ trợ người lái xe ngựa chuyển đổi nghề nghiệp, đồng thời chính quyền thành phố có thể xem xét các hình thức bồi thường cho người lao động trong ngành. Dự luật cũng cấm chủ sở hữu bán ngựa để giết mổ và yêu cầu bảo đảm việc xử lý, bố trí tương lai cho những con ngựa theo cách nhân đạo.

Phát biểu với báo giới ngày 14/10, Thị trưởng Mamdani nhấn mạnh chính quyền có trách nhiệm bảo đảm không bỏ mặc bất kỳ ai trong quá trình chuyển đổi.

Hiện New York đã áp dụng nhiều quy định đối với ngành dịch vụ xe ngựa, trong đó yêu cầu mỗi con ngựa được nghỉ ít nhất 5 tuần mỗi năm bên ngoài thành phố, được kiểm tra thú y hai lần mỗi năm và không làm việc quá 26 tuổi. Hoạt động xe ngựa cũng bị đình chỉ khi nhiệt độ vượt 32 độ C.