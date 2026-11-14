Nâng cao chất lượng giám sát tại cộng đồng

Các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đã phát huy hiệu quả vai trò đại diện cho nhân dân giám sát các công trình, dự án tại cơ sở. Qua đó, kịp thời phát hiện, phản ánh các vấn đề phát sinh trong thi công, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị thi công và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Tháng 10/2026, phường Việt Hưng khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba tổ 4 đến tổ 3 (khu phố 2). Tuyến đường dài 714,6m được mở rộng từ 2,5m lên 6,5m, thảm nhựa mặt đường, bổ sung vỉa hè, hệ thống thoát nước và ngầm hóa hạ tầng.

Ban Giám sát đầu tư cộng đồng khu phố 2 (phường Việt Hưng) giám sát công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba tổ 4 đến tổ 3.

Ngay sau khi có quyết định đầu tư tuyến đường, MTTQ phường Việt Hưng đã thành lập Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng khu phố 2 gồm 5 thành viên do Trưởng ban Công tác Mặt trận làm Trưởng ban, cùng đại diện Thanh tra nhân dân phường, Chi hội Cựu chiến binh, cán bộ tổ dân phố và nhân dân.

Bà Đoàn Thúy Phương, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố 2, chia sẻ: Ngoài việc vận động các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng để thi công công trình, Ban Giám sát còn phân công các thành viên thường xuyên túc trực, giám sát chặt chẽ về tiến độ, chất lượng thi công, chủng loại vật liệu và các yếu tố ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân để kịp thời kiến nghị với đơn vị thi công cũng như báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết.

Nhờ sự giám sát sát sao này, đơn vị thi công luôn tuân thủ nghiêm ngặt thiết kế kỹ thuật, tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án trước Tết Nguyên đán 2027 để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Theo ông Nguyễn Hồng Cấp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Việt Hưng, năm 2026, phường đã thành lập 16 Ban Giám sát đầu tư cộng đồng để theo dõi, kiểm tra 16 công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn. Qua giám sát, các ban đã kịp thời phát hiện và yêu cầu đơn vị thi công khắc phục nhiều tồn tại, bất cập như tiến độ thi công còn chậm, để rơi vãi đất đá gây ô nhiễm môi trường làm mất vệ sinh đường phố. Nhờ sự vào cuộc tích cực của Ban Giám sát, các vấn đề phát sinh đã được chấn chỉnh và khắc phục kịp thời.

Đại diện Ủy ban MTTQ phường Uông Bí và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng khu phố Lạc Thanh giám sát quá trình thi công tuyến phố Hòa Bình.

Tại phường Uông Bí, 27 Ban Giám sát đầu tư cộng đồng với 158 thành viên cũng đã phát huy tốt vai trò tại cơ sở. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các ban đã bám sát hiện trường, chủ động nghiên cứu hồ sơ thiết kế, dự toán được duyệt để nắm bắt quy mô, tiến độ, các hạng mục thi công của từng công trình. Ngoài ra, các ban cũng thường xuyên kiểm tra tiến độ, chất lượng vật liệu, an toàn lao động và tiếp thu ý kiến nhân dân. Qua giám sát 27 công trình, các ban đều ghi nhận việc thi công cơ bản tuân thủ thiết kế được duyệt.

Năm 2026, 100% xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố đã thành lập các Ban Giám sát đầu tư cộng đồng. Nhờ phát huy hiệu quả vai trò "tai mắt" tại cơ sở, các ban đã kịp thời chấn chỉnh nhiều bất cập trong quá trình thi công, buộc chủ đầu tư và đơn vị thi công nâng cao trách nhiệm, đồng thời bảo vệ tốt nhất quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của một số ban còn những hạn chế, như tính chủ động, đều đặn và thường xuyên chưa cao; năng lực nắm bắt pháp luật, kỹ năng giám sát, phát hiện và kiến nghị xử lý vấn đề phát sinh còn hạn chế.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ các cấp thành phố sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát đầu tư cộng đồng, như: Kiện toàn đội ngũ, ưu tiên người uy tín, trách nhiệm; đẩy mạnh tập huấn theo phương châm "cầm tay chỉ việc" kết hợp biên soạn cẩm nang nghiệp vụ. Cùng với đó, MTTQ sẽ chủ động cung cấp thông tin dự án, đồng thời đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc tiếp thu và giải quyết các kiến nghị sau giám sát.

Ông Vũ Quang Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, cho biết: "Chúng tôi xác định, mục tiêu cốt lõi không chỉ dừng lại ở việc thành lập đủ ban hay tổ chức các cuộc giám sát, mà quan trọng hơn là giúp các ban thực sự có trách nhiệm, kiến thức, phương pháp và tiếng nói để bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; qua đó nâng cao chất lượng công trình và xây dựng chính quyền cơ sở công khai, minh bạch, gần dân và sát dân hơn”.