Đầu tư công tăng tốc về đích

Hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng của Quảng Ninh trong năm 2026. Không chỉ thúc đẩy tăng trưởng, việc đảm bảo tiến độ giải ngân còn sớm đưa các dự án, công trình vào hoạt động, sử dụng, phát huy hiệu quả sau đầu tư, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, cũng như đảm bảo an sinh xã hội.

Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm này, thành phố Quảng Ninh đã chỉ đạo quyết liệt, sát sao ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2026. Trong đó đã xây dựng, triển khai kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 và năm 2026 có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, không dàn trải, gắn với cụ thể hoá, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (nay là thành phố) khoá XVI. Đồng thời quyết tâm nâng cao chất lượng, tiến độ trong công tác chuẩn bị đầu tư công, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là đối với các dự án quan trọng, công trình trọng điểm. Đặc biệt, thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tập trung xử lý khó khăn, vướng mắc, giải quyết dứt điểm tồn tại kéo dài để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Đến hết tháng 10/2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công đạt 37.421 tỷ đồng, gồm 33.625 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh và 3.796 tỷ đồng vốn kéo dài từ năm 2025 chuyển sang. Từ chỉ đạo sát sao, quyết liệt của thành phố, sự vào cuộc của các sở, ban, ngành, địa phương, giá trị giải ngân 10 tháng đạt 19.759 tỷ đồng, bằng 52,80% tổng kế hoạch vốn sau điều chỉnh, trong đó giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đạt 17.876 tỷ đồng, bằng 87% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm (20.543 tỷ đồng); giải ngân vốn kéo dài đạt 1.883 tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch.

Quảng Ninh đang quyết tâm phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công theo kế hoạch được bố trí năm 2026. Ảnh: Đỗ Phương

Thành phố đã thực hiện điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 theo thẩm quyền, điều chuyển vốn từ các dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn. Cùng với đó là tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu san lấp, thủ tục đất đai cho các dự án, công trình.

Nhiều dự án, công trình trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ thi công, như: Đường ven sông kết nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến Đông Triều; Nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn qua Quảng Ninh; Đường ven biển Tây Bắc vịnh Cửa Lục kết nối từ cầu Trới 2 qua cầu Tình Yêu và đấu nối vào Quốc lộ 279; Đường bao biển kéo dài từ đường Trần Quốc Nghiễn qua cầu Bình Minh đến Cầu Bang… Cùng với đảm bảo tiến độ các dự án, công trình đã khởi công, Quảng Ninh cũng đang tiếp tục nghiên cứu, thúc đẩy các dự án hạ tầng chiến lược như: Tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái; Cầu Bắc Luân III; Tuyến đường cao tốc kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến đường vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; Cầu Cửa Lục; Nghiên cứu chuyển đổi công năng khu bến cảng Cái Lân gắn với phát triển các khu bến cảng mới; Phát triển hệ thống cảng biển quy mô lớn tại khu vực Con Ong - Hòn Nét…

Đối với các xã, phường, đặc khu, năm 2026, tổng nguồn vốn đầu tư công bố trí sau điều chỉnh lên tới gần 20.000 tỷ đồng. Để hoàn thành kế hoạch giải ngân cả năm, các địa phương đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là tại những dự án có quy mô vốn lớn, quyết tâm đưa các công trình sớm về đích.

Tính đến thời điểm hiện tại, các địa phương đã hoàn thành giải ngân gần 11.800 tỷ đồng, đạt gần 60% tổng kế hoạch vốn đầu tư công sau điều chỉnh. Năm 2026, nguồn vốn đầu tư công bố trí cho các xã, phường, đặc khu chiếm trên 60% tổng nguồn vốn đầu tư công của cả thành phố. Vì vậy, việc hoàn thành giải ngân nguồn vốn này là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công. Để hoàn thành giải ngân nguồn vốn còn lại, các địa phương cũng đang quyết liệt chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, bảo đảm nguồn vốn được giải ngân kịp thời, đúng quy định.

Năm 2026, Quảng Ninh quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công theo kế hoạch được bố trí. Với những kết quả tích cực trong 10 tháng qua, cùng sự sát sao trong chỉ đạo, điều hành, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các dự án, công trình, nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công sẽ cán đích đúng hẹn.