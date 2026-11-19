Ngọn lửa không cần rực rỡ

Được vinh danh là một trong 100 Nhà giáo trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2026, cô giáo Nguyễn Minh Hằng, Trường THCS Lê Văn Tám, đã có hơn mười năm gắn bó với nghề.

Từ những ngày đầu đứng lớp đến khi học cách lắng nghe, thấu hiểu học trò, cô nhận ra rằng niềm vui của người giáo viên đôi khi đến từ những thay đổi rất nhỏ. Giữa công việc giảng dạy, hoạt động Đội và trách nhiệm với cộng đồng, cũng có những lúc cô mệt mỏi, phải học cách cân bằng để tiếp tục hành trình của mình.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, podcast Thanh âm Vùng mỏ mời bạn lắng nghe câu chuyện về một ngọn lửa yêu nghề không cần lúc nào cũng rực rỡ, nhưng đủ ấm và bền bỉ để đồng hành cùng nhiều thế hệ học trò.