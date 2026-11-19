Tuyên dương 50 nhà giáo trẻ tiêu biểu thành phố năm 2026

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), ngày 19/11, tại Hội trường Trung tâm tổ chức Hội nghị thành phố cơ sở 3, Ban Thường vụ Thành đoàn Quảng Ninh tổ chức Chương trình Tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” thành phố Quảng Ninh năm 2026.



Lãnh đạo Thành đoàn và Ủy ban MTTQ thành phố Quảng Ninh trao Giải thưởng "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" thành phố năm 2026 cho các thầy cô giáo xuất sắc.

Từ gần 100 hồ sơ được giới thiệu, đề cử, Ban Thường vụ Thành đoàn đã lựa chọn 50 nhà giáo trẻ tiêu biểu để tuyên dương năm 2026. Đây là những tấm gương nổi bật về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, tinh thần đổi mới sáng tạo, tâm huyết với nghề và những đóng góp tích cực cho công tác Đoàn, Hội, Đội và tình nguyện vì cộng đồng.

Trong số 50 gương mặt nhà giáo trẻ tiêu biểu thành phố Quảng Ninh, có 2 giáo viên được tuyên dương "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp Trung ương năm 2026.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và quà tặng cho 2 giáo viên tiêu biểu trong Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”; đồng thời trang trọng tuyên dương, trao Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” thành phố năm 2026 cho 50 thầy giáo, cô giáo xuất sắc.

Ban Tổ chức trao Bằng khen của Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam và quà tặng cho 2 giáo viên tiêu biểu trong Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Đình Đàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên thành phố Quảng Ninh, nhấn mạnh vai trò tiên phong của nhà giáo trẻ trong đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ để khơi dậy hứng thú học tập, giúp học sinh chủ động khám phá kiến thức. Tại các điểm trường miền núi, biên giới, hải đảo, sự bền bỉ bám trường, bám lớp của các thầy cô góp phần đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục cho mọi học sinh.

Các đại biểu tham dự chương trình tuyên dương "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" thành phố Quảng Ninh năm 2026.

Thường trực Thành đoàn mong muốn đội ngũ nhà giáo trẻ tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng giáo dục lý tưởng, nhân cách và kỹ năng cho học sinh; tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội, Đội và các hoạt động tình nguyện. Đồng thời, đề nghị các cấp bộ Đoàn quan tâm, tạo điều kiện để nhà giáo trẻ phát huy năng lực, sức sáng tạo; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những điển hình tiêu biểu, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong trường học.