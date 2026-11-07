Xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu mới đổi mới giáo dục

Những năm qua, cùng với sự phát triển của ngành Giáo dục, đội ngũ nhà giáo Quảng Ninh không ngừng được củng cố, nâng cao cả về số lượng và chất lượng.

Là nơi quy tụ nhiều học sinh có năng lực nổi trội, Trường THPT Chuyên Hạ Long luôn đặt ra yêu cầu cao đối với mỗi thầy cô trong việc nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp và tìm kiếm những cách tiếp cận hiệu quả trong giảng dạy.

Thầy Nguyễn Tiến Hưng, Tổ trưởng chuyên môn Hóa học, là một trong những giáo viên tiêu biểu của nhà trường, đặc biệt là trong bồi dưỡng học sinh giỏi. Hai năm học gần đây, nhờ sự dìu dắt của thầy và các cô giáo trong tổ, học sinh của nhà trường đạt tổng cộng 14 giải tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học.

Năm 2025, một học sinh của trường xuất sắc giành Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Abu Rayhan Biruni tổ chức tại Uzbekistan.

Thầy Nguyễn Tiến Hưng chia sẻ: Trước những thay đổi của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa, tôi chủ động bổ sung kiến thức, tiếp cận phương pháp dạy học mới, điều chỉnh cách truyền đạt để phù hợp với yêu cầu và năng lực tiếp nhận của học sinh.

Thầy Nguyễn Tiến Hưng, Trường THPT Chuyên Hạ Long, dạy đội tuyển Hóa học.

Đối với cấp tiểu học, cô Diệp Thanh Hoa, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Hồng Gai) cũng được ngành đánh giá cao vì đi đầu đổi mới, sáng tạo dạy học. Một số môn học như môn Toán, Lịch sử do cô Hoa dạy sinh động hơn khi học sinh được tiếp cận kiến thức bằng công nghệ thực tế ảo.

Cách tổ chức bài học này giúp những kiến thức trở nên gần gũi, dễ hình dung hơn với học sinh tiểu học. Các em hào hứng khám phá, đặt câu hỏi, trao đổi với bạn bè và chủ động tìm hiểu những điều mới mẻ. Công nghệ được đưa vào lớp học đã mở ra một không gian trải nghiệm khác biệt, tạo thêm hứng thú và khuyến khích học sinh tham gia tích cực vào quá trình tiếp nhận kiến thức.

Cô Diệp Thanh Hoa chia sẻ: Để có được những giờ học sinh động như vậy, tôi đã dành nhiều thời gian tìm tòi và chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong các buổi sinh hoạt, trao đổi chuyên môn, tôi tích cực chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu những cách làm mới và cùng đồng nghiệp tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng dạy học.

Cô Lý Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Liêu 1 (xã Bình Liêu) (đứng giữa) thường xuyên thăm các lớp, nắm tình hình chăm sóc, giáo dục trẻ.

Tại các địa bàn miền núi, hải đảo của Quảng Ninh, các giáo viên cũng đang ngày ngày tận tụy với sự nghiệp trồng người. Dẫu điều kiện công tác còn nhiều khó khăn, mỗi thầy cô vẫn luôn nỗ lực vượt qua trở ngại, dành tâm huyết cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục học sinh.

Trường Mầm non Bình Liêu 1 nằm trên địa bàn xã miền núi, biên giới Bình Liêu, nơi phần đông dân cư là đồng bào các dân tộc Tày, Dao, Sán Chỉ. Năm học 2026-2027, nhà trường có 8 điểm trường, trong đó 7 điểm trường lẻ. Đây cũng là những địa bàn đặt ra không ít yêu cầu đối với công tác quản lý, tổ chức các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ.

Trên cương vị Hiệu trưởng, cô Lý Thị Mai luôn xác định việc nắm chắc tình hình ở từng điểm trường là yêu cầu quan trọng trong công tác quản lý. Bởi vậy, dù khoảng cách giữa các điểm trường có nơi khá xa, cô vẫn thường xuyên trực tiếp đến cơ sở lẻ, dự giờ, quan sát hoạt động của trẻ, kiểm tra điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng và trao đổi với giáo viên về những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tại mỗi điểm trường, từ nền nếp sinh hoạt, tổ chức bữa ăn, giấc ngủ đến các hoạt động học tập, vui chơi của trẻ đều được cô quan tâm. Qua những lần đến lớp trực tiếp, cô Mai có thể nắm bắt cụ thể hơn điều kiện thực tế, kịp thời cùng giáo viên tháo gỡ vướng mắc, điều chỉnh cách tổ chức hoạt động sao cho phù hợp với đặc điểm của trẻ và từng địa bàn.

Phát triển đội ngũ nhà giáo có phẩm chất, năng lực để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo là một trong những chủ trương mà Quảng Ninh luôn chú trọng. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ đạt 100% cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bố trí đủ số lượng giáo viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy.

Bảo đảm 100% giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đạt trình độ chuẩn được đào tạo trở lên; trên 50% cơ sở giáo dục có giáo viên cốt cán có năng lực chuyên môn, năng lực số, có khả năng sử dụng ngoại ngữ.

Hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, những nỗ lực, cống hiến của đội ngũ nhà giáo càng thêm ý nghĩa, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của nghề dạy học.