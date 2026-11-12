Quảng Ninh có 2 giáo viên được tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” toàn quốc

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách 100 “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương năm 2026. Trong đó, Quảng Ninh có 2 nhà giáo nằm trong danh sách này là Nguyễn Minh Hằng (SN 1991), Trường THCS Lê Văn Tám và Diệp Thanh Hoa (SN 1993), Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo.

Hai cô giáo Minh Hằng và Thanh Hoa đều là những giáo viên trẻ giàu nhiệt huyết, có nhiều nỗ lực và thành tích nổi bật trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học cũng như hoạt động Đoàn, Đội trường học. Những đóng góp tích cực của hai cô giáo với ngành Giáo dục địa phương đã được các cấp, ngành ghi nhận, biểu dương bằng nhiều danh hiệu, bằng khen.

Cô giáo Nguyễn Minh Hằng hiện là Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP Quảng Ninh, giáo viên Ngữ văn, Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh Trường THCS Lê Văn Tám (phường Hồng Gai). Nhiều năm liền, cô đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; năm 2025 được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp thành phố”. Cô cũng đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố Quảng Ninh năm học 2023-2024.

Trong công tác chuyên môn, cô có sáng kiến “Ứng dụng mô hình đồng đẳng trong truyền thông nâng cao nhận thức về hệ giá trị TP Quảng Ninh cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn TP Quảng Ninh năm học 2024-2025”, được UBND TP Quảng Ninh công nhận.

Bên cạnh đó, cô còn ghi dấu ấn tại nhiều sân chơi chuyên môn, phong trào văn hóa, văn nghệ. Tiêu biểu: Giải Nhất cuộc thi thiết kế bài giảng về phòng, chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng dành cho giáo viên THCS và THPT toàn quốc năm 2025; Giải Nhất Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026 do Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức... Cô cũng được Thành Đoàn Quảng Ninh tặng Bằng khen “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” giai đoạn 2023-2025, cùng nhiều giấy khen, phần thưởng khác.

Cô giáo Diệp Thanh Hoa hiện là Bí thư Chi bộ 1, Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn giáo viên Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Hồng Gai). Cô có nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, năm 2026 cô được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp thành phố”; đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp TP Quảng Ninh trong hai năm học 2024-2025 và 2025-2026.

Tâm huyết với chuyên môn, cô Hoa tích cực nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy, có nhiều sáng kiến kinh nghiệm và bài báo khoa học thuộc lĩnh vực Toán học. Cô trực tiếp bồi dưỡng, hướng dẫn nhiều học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi Toán IMO, AMO, HKIMO cấp quốc gia, quốc tế.

Với những đóng góp trong công tác chuyên môn và phong trào thanh thiếu nhi, cô được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” năm học 2025-2026; Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm học 2025-2026 cùng nhiều giấy khen, phần thưởng khác.

Dự kiến, lễ tuyên dương Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương năm 2026 được tổ chức tại TP Đồng Nai trong 2 ngày 17-18/11/2026. Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương nhằm ghi nhận, biểu dương nhà giáo trẻ có thành tích nổi bật trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoạt động tình nguyện và công tác Đoàn, Hội, Đội, từ đó lan tỏa những tấm gương tận tụy, sáng tạo, giàu nhiệt huyết trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.