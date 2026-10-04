Người Nigeria tìm kiếm sự công nhận toàn cầu qua các kỷ lục Guinness

Chỉ trong một tuần, người dân Nigeria đã thực hiện hai nỗ lực lập Kỷ lục Guinness Thế giới, với một người đàn ông nhảy liên tục trong bảy ngày và một bộ phim ra mắt trước hơn 51.000 khán giả. Đằng sau làn sóng chinh phục kỷ lục đang lan rộng tại quốc gia đông dân nhất châu Phi là mong muốn của nhiều người hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo được công nhận trên phạm vi toàn cầu, khi họ cho rằng sự ghi nhận đó vẫn khó tìm thấy ngay tại quê nhà.

Anh Benjamin Daniel, được biết đến với nghệ danh Ben Dancer, thực hiện thử thách nhảy liên tục trong 168 giờ nhằm lập Kỷ lục Guinness Thế giới tại Công viên Freedom ở Lagos, Nigeria, ngày 29/9/2026. Ảnh: AP.

Xu hướng này bùng lên từ năm 2023, khi đầu bếp nổi tiếng Hilda Baci nấu ăn liên tục trong 93 giờ 11 phút, lập kỷ lục thế giới về nấu ăn trong thời gian lâu nhất và nhanh chóng trở thành hiện tượng trên toàn cầu. Kể từ đó, Nigeria chứng kiến hàng loạt nỗ lực lập kỷ lục khác, từ khóc lâu nhất, giặt quần áo liên tục đến massage.

Với khoảng 220 triệu dân và một trong những nước dân số trẻ nhất thế giới, Nigeria từ lâu được xem là một cường quốc của châu Phi trong lĩnh vực giải trí và công nghiệp sáng tạo. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng thiếu đầu tư và hỗ trợ của chính phủ khiến ngành sáng tạo nước này vẫn tụt lại so với nhiều đối thủ trên thế giới.

Trong bối cảnh đó, Kỷ lục Guinness Thế giới trở thành một kênh để các nghệ sĩ và người làm sáng tạo đưa tài năng của mình ra bên ngoài biên giới Nigeria.

Nghệ sĩ Benjamin Daniel, người đang chờ Kỷ lục Guinness Thế giới xác nhận nỗ lực lập kỷ lục nhảy liên tục, cho rằng đây là một nền tảng có sức bật.

“Kỷ lục Guinness Thế giới là một nền tảng toàn cầu để công việc của chúng tôi được công nhận. Nếu người trong nước không lắng nghe, chúng tôi sẽ tìm đến thế giới” - anh Daniel cho biết.

Theo anh Daniel, đây cũng là thực tế mà nhiều vũ công Nigeria đang phải đối mặt.

Trong một thập kỷ qua, Nigeria phải vật lộn với nền kinh tế suy yếu và lạm phát tăng cao. Tỷ lệ thất nghiệp gia tăng khiến nhiều người trẻ rời đất nước để tìm kiếm cơ hội ở nơi khác, một xu hướng phổ biến được gọi trong tiếng lóng Nigeria là “japa”, nghĩa là “thoát đi”.

Theo chuyên gia truyền thông David Akinfenwa tại Lagos, giá trị và phạm vi công nhận của một Kỷ lục Guinness có thể phần nào bù đắp cho sự thiếu hụt hỗ trợ từ các thiết chế trong nước.

“Điểm khác biệt nằm ở giá trị được nhìn nhận và phạm vi của sự công nhận. Một người giữ Kỷ lục Guinness có thể đi bất cứ đâu và sử dụng danh hiệu đó như một sự bảo chứng cho thành tích của mình, khác với những thành tựu họ có thể đạt được trong nước” - ông Akinfenwa nhận định.

Số liệu của Kỷ lục Guinness Thế giới cho thấy mức độ quan tâm đặc biệt lớn tại Nigeria. Từ tháng 1/2022 đến tháng 9/2026, có 5.042 người tại nước này nộp đơn đăng ký lập kỷ lục, với tổng cộng 3.346 nỗ lực thực hiện. Nigeria đứng thứ bảy thế giới về số người đăng ký và thứ tám về số lần thử lập kỷ lục.

Kỷ lục Guinness Thế giới cho biết, tổ chức ghi nhận “sự nhiệt tình mạnh mẽ” của người Nigeria trong nhiều hạng mục khác nhau, đồng thời đánh giá cao sự sáng tạo, quyết tâm và tham vọng thể hiện qua các nỗ lực. Tuy nhiên, mọi hồ sơ đều phải đáp ứng cùng một hệ thống tiêu chí và yêu cầu bằng chứng áp dụng trên toàn cầu.

Một trong những trường hợp mới nhất là nhà làm phim Nora Awolowo, thành viên ê-kíp bộ phim Black Market. Bộ phim đã lập kỷ lục về buổi công chiếu phim có lượng khán giả lớn nhất thế giới, với 51.258 người tham dự.

“Không ai còn có thể nói với tôi rằng điều gì đó là không thể” – nhà làm phim Awolowo nói. “Bây giờ, ở bất kỳ nơi nào tôi bước vào, nếu tôi nói với mọi người điều mình đã làm được với bộ phim, họ sẽ phải nhìn tôi bằng sự tôn trọng".

Với những người như anh Daniel hay nhà làm phim Awolowo, một Kỷ lục Guinness không chỉ là một con số. Trong một nền kinh tế nơi nhiều người trẻ và người làm sáng tạo gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội, danh hiệu quốc tế có thể trở thành phương tiện để đưa thành quả của họ tới một lượng khán giả lớn hơn nhiều so với thị trường trong nước.