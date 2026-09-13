Ngọn lửa Olympic tới Senegal trước thềm Thế vận hội Trẻ đầu tiên tại châu Phi

Ngày 12/9, ngọn lửa Olympic đã được chào đón bằng âm nhạc và các điệu múa tại thủ đô Dakar của Senegal, đánh dấu giai đoạn đếm ngược tới Thế vận hội Trẻ - sự kiện thể thao Olympic đầu tiên được tổ chức tại châu Phi.

Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Dakar 2026 Mamadou Diagna Ndiaye (trái) và Chủ tịch Ủy ban Olympic Hy Lạp Isidoros Kouvelos cầm đuốc Olympic trong lễ bàn giao ngọn lửa Thế vận hội Trẻ

﻿Dakar 2026 tại Sân vận động Panathenaic ở Athens, Hy Lạp. Ảnh: AP

Hơn 100 người tập trung tại Quảng trường Tưởng niệm châu Phi ở Dakar, nằm bên bờ Đại Tây Dương và được bao quanh bởi chân dung những nhân vật nổi bật của châu Phi cùng cộng đồng người gốc Phi trên thế giới, để đón ngọn lửa Olympic trước khi Thế vận hội Trẻ khai mạc vào tháng tới.

Sự kiện diễn ra từ ngày 31/10 đến 13/11, quy tụ khoảng 2.700 vận động viên trẻ tranh tài ở 35 môn thể thao tại Dakar và hai thành phố lân cận Diamniadio, Saly. Thế vận hội Trẻ, lần đầu được tổ chức tại Singapore năm 2010, là phiên bản quy mô nhỏ hơn của Olympic, dành cho các vận động viên từ 15-18 tuổi.

Trong lễ đón tại Dakar, ngọn lửa được 100 phụ nữ Senegal, được gọi là “lingeer”, rước tới quảng trường. Trong tiếng Wolof, một trong những ngôn ngữ chính tại Senegal, “lingeer” là danh xưng dành cho nữ hoàng hoặc phụ nữ thuộc hoàng gia. Những người tham gia lần này là các gương mặt có ảnh hưởng trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và kinh tế.

Bà Gacirah Diagne, một thành viên trong đoàn “lingeer”, cho rằng Thế vận hội Trẻ sẽ truyền cảm hứng cho thanh niên trên toàn châu Phi - châu lục có dân số trẻ nhất thế giới.

Huyền thoại bóng rổ Senegal Mame Maty Mbengue đã thắp đài lửa Olympic tại buổi lễ. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Kirsty Coventry, người Zimbabwe, nhận định kỳ Thế vận hội này sẽ là “khoảnh khắc đáng tự hào” đối với Senegal và cả châu Phi.

“Tất cả những ai tới Senegal trong vài tuần nữa sẽ ra về với nhận thức rằng châu Phi và Senegal có đủ năng lực và không thể bị ngăn cản, còn thế hệ trẻ của chúng ta sẽ thay đổi thế giới” - bà Coventry nói trước những người tham dự buổi lễ.

Ngọn lửa rời thủ đô Athens của Hy Lạp ngày 10/9, sau khi được thắp theo nghi thức truyền thống Olympic bằng tia nắng Mặt Trời và gương parabol. Sau đó, ngọn lửa được trao cho Senegal tại sân vận động Panathenaic.

Từ ngày 14/9, ngọn lửa sẽ bắt đầu hành trình dài 3.600 km qua toàn bộ 14 vùng của Senegal, với hơn 400 người tham gia rước đuốc. Ngọn lửa sau đó trở lại Dakar để phục vụ lễ khai mạc chính thức của Thế vận hội Trẻ.