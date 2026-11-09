Nhanh chóng dập tắt đám cháy tại đường Trần Quốc Nghiễn (phường Hạ Long)

Vào khoảng 15h47 ngày 9/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 (Công an thành phố Quảng Ninh) nhận được tin báo của người dân về xảy ra cháy tại một cơ sở kinh doanh ăn uống thuộc khu vực đường Trần Quốc Nghiễn, Khu phố Hồng Hải 8, phường Hạ Long.

Đám cháy xảy ra tại một cửa hàng kinh doanh ăn uống trên đường Trần Quốc Nghiễn.

Nhiều xe chữa cháy được huy động đến hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm 114 đã điều động Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 4, xuất xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Đồng thời, thông báo Công an phường Hạ Long và Điện lực để phối hợp xử lý, bảo đảm an toàn khu vực.

Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai dập lửa.

Do là nhà lắp ghép, nên đám cháy lan nhanh thiêu rụi nhiều thiết bị, vật dụng phía trong.

Đám cháy có diện tích khoảng 30m2. Tại hiện trường, cán bộ chiến sỹ cùng 4 xe chữa cháy và 2 xe tiếp nước của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Quảng Ninh cùng Trung tâm Cấp cứu mỏ - Vinacomin nhanh chóng triển khai đội hình, tập trung khống chế đám cháy, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các nhà dân lân cận.

UBND phường, Công an phường và Ban Chỉ huy Quân sự phường Hạ Long cũng huy động lực lượng phối hợp bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực.

Đến 16h09 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân và thiệt hại về tài sản đang được các lực lượng chức năng xác minh, làm rõ.