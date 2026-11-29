Nuôi dưỡng tình yêu văn hóa từ mỗi lớp học

Thông qua các tiết học, hoạt động ngoại khóa và chương trình trải nghiệm, thực hành, những nét đẹp trong phong tục, tập quán, trang phục, tiếng nói, dân ca, dân vũ của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) Quảng Ninh được giới thiệu một cách sinh động, gần gũi với học sinh.

Học sinh lớp 5C1, Phân hiệu Bằng Cả (Trường TH&THCS Quảng La) học thêu họa tiết trên trang phục truyền thống.

Tại lớp 5C1, Phân hiệu Bằng Cả, Trường TH&THCS Quảng La (xã Quảng La), không gian lớp học được bài trí như một góc văn hóa thu nhỏ, giới thiệu những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa truyền thống của đồng bào Dao ở địa phương. Nổi bật là bộ trang phục truyền thống, các đồ dùng với họa tiết thêu tay đặc trưng do chính học sinh thực hiện. Mỗi hiện vật, sản phẩm được trưng bày không chỉ làm đẹp không gian lớp học mà còn trở thành tư liệu trực quan, giúp học sinh tìm hiểu, khám phá những nét văn hóa gần gũi trong đời sống cộng đồng.

Em Bàn Thị Trúc Mai, lớp 5C1, chia sẻ: “Từ góc văn hóa này, chúng em thường xuyên cùng nhau tìm hiểu, học hỏi và tự tin giới thiệu về phong tục, tập quán và những nét đẹp truyền thống của dân tộc Dao. Chúng em còn hướng dẫn nhau kỹ thuật thêu truyền thống, cùng thực hành để hiểu và ghi nhớ hơn những giá trị văn hóa của dân tộc mình. Qua đó, mỗi bạn đều có ý thức gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa quê hương”.

Tiết học tìm hiểu văn hóa địa phương tại lớp 5C1, Phân hiệu Bằng Cả, Trường TH&THCS Quảng La.

Không gian văn hóa này được hình thành từ ý tưởng và sự tâm huyết của cô Lý Thị Đào, giáo viên chủ nhiệm lớp 5C1. Với mong muốn đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với học sinh, cô đã khuyến khích các em cùng tham gia sưu tầm, tìm hiểu, thực hành và giới thiệu những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình.

Cô giáo Lý Thị Đào chia sẻ: Là người con của Quảng La, tôi luôn mong muốn học sinh hiểu, tự hào về những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. Vì vậy, tôi xây dựng góc văn hóa ngay trong lớp học, tạo điều kiện để các em được trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm và thực hành. Qua đó, giúp các em thêm yêu, trân trọng, phát huy những nét đẹp văn hóa mà cha ông đã bao đời gìn giữ, trao truyền.

Không chỉ riêng Trường TH&THCS Quảng La, tại những địa bàn có đông đồng bào DTTS sinh sống, các trường học cũng chủ động triển khai nhiều hoạt động giáo dục văn hóa truyền thống với hình thức đa dạng, phù hợp lứa tuổi. Bên cạnh việc lồng ghép nội dung trong các môn học, chương trình giáo dục địa phương và hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa, các nhà trường còn thành lập các câu lạc bộ hát, múa dân ca, tạo sân chơi để học sinh tìm hiểu, thực hành và phát huy năng khiếu. Việc khuyến khích học sinh mặc trang phục dân tộc trong tuần, tích cực tham gia biểu diễn văn nghệ, trình diễn dân ca, dân vũ, thi đấu thể thao và trò chơi dân gian trong các dịp lễ hội, ngày hội truyền thống của địa phương cũng được chú trọng.

Quảng Tân là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, nơi đồng bào DTTS chiếm 58,2% dân số. Trải qua nhiều thế hệ, những phong tục, tập quán, lễ hội và làn điệu dân ca đặc sắc đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của cộng đồng. Đầu tháng 11 vừa qua, Đoàn Thanh niên xã đã phối hợp với Trường TH&THCS Quảng An ra mắt CLB hát Sán cố với 22 thành viên và Trường TH&THCS Quảng Tân ra mắt CLB hát Soóng cọ với 19 thành viên.

Học sinh Trường TH&THCS Quảng Tân thể hiện làn điệu Soóng Cọ tại lễ ra mắt CLB hát Soóng Cọ.

Chị Đặng Hải Yến, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Quảng Tân, chia sẻ: Làn điệu Sán cố của dân tộc Dao hay Soóng cọ của dân tộc Sán Chỉ đều là những nét đẹp văn hóa tiêu biểu, kết tinh tâm hồn, phong tục và bản sắc riêng của đồng bào. Dịp hè vừa qua, Đoàn Thanh niên xã đã tổ chức 3 lớp học hát Sán cố cho hơn 80 em thiếu nhi. Để duy trì và phát triển phong trào học hát dân ca truyền thống trong thanh thiếu nhi, Đoàn xã tiếp tục phối hợp với các nhà trường thành lập, duy trì các CLB hát Sán cố, Soóng cọ ngay trong trường học. Đặc biệt, các CLB có sự tham gia hướng dẫn, truyền dạy của nghệ nhân địa phương, giúp học sinh được trực tiếp học hỏi, thực hành từ những người am hiểu và đang gìn giữ các làn điệu dân ca.

Từ mỗi lớp học, tình yêu, niềm tự hào về bản sắc dân tộc đang được vun đắp, trở thành nền tảng để thế hệ trẻ ý thức hơn về trách nhiệm gìn giữ, tiếp nối và lan tỏa những giá trị văn hóa của quê hương.