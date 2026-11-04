Kịp thời huy động lực lượng khống chế đám cháy rừng tại phường Đông Triều

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 4/11, tại khu vực rừng thông xóm Nóng, khu phố An Biên, phường Đông Triều, thành phố Quảng Ninh xảy ra cháy rừng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban CHQS phường Đông Triều đã khẩn trương chỉ đạo khu đội trưởng dân quân huy động lực lượng xung kích và nhân dân trên địa bàn tham gia chữa cháy; đồng thời cơ động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, phối hợp triển khai các biện pháp khống chế đám cháy.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, các lực lượng đã nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy. Tổng số lực lượng tham gia là 92 người, gồm 32 cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường (7 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và 25 dân quân thường trực), 10 thành viên lực lượng xung kích khu phố cùng 50 người dân địa phương. Các lực lượng sử dụng 2 máy thổi, 5 máy cắt, 20 cuốc, 20 xẻng và 20 dao phát để khoanh vùng, ngăn cháy lan.

Đến gần 12 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Các lực lượng tiếp tục duy trì tại hiện trường, theo dõi, kiểm tra và xử lý các điểm cháy còn âm ỉ, không để đám cháy bùng phát trở lại. Diện tích bị ảnh hưởng ước tính khoảng 5.000 m².

Việc huy động kịp thời lực lượng, phương tiện của Ban CHQS phường Đông Triều cùng lực lượng xung kích và nhân dân địa phương góp phần hạn chế nguy cơ cháy lan, bảo vệ diện tích rừng và tài sản của nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường Đông Triều tích cực tham gia chữa cháy, tạo đường băng cản lửa, ngăn cháy lan.