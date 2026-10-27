Chủ động phòng cháy ngay từ cơ sở

Trước những nguy cơ cháy, nổ trong sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh, Quảng Ninh đang tăng cường công tác PCCC, chú trọng nâng cao ý thức, kỹ năng của người dân, phát huy hiệu quả lực lượng tại chỗ và chủ động kiểm soát những nguy cơ mất an toàn.

Chỉ trong khoảng 1 phút, anh Trần Trọng Hiếu cùng các thành viên Tổ liên gia an toàn PCCC phường Cẩm Phả phải phối hợp phá khóa cửa, sử dụng bình chữa cháy dập lửa, đeo mặt nạ lọc độc tiếp cận hiện trường, tìm kiếm và đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đây là tình huống giả định cháy tại nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, đòi hỏi các thành viên phải thao tác nhanh, chính xác và phối hợp nhịp nhàng. Qua nhiều buổi luyện tập, anh Hiếu nhận thấy những kỹ năng này có ý nghĩa thiết thực khi xảy ra sự cố.

Anh Hiếu chia sẻ: “Theo tôi, điều quan trọng nhất là có thể cứu được tính mạng người dân, sau đó là bảo vệ tài sản. Vì vậy, trong quá trình luyện tập, chúng tôi luôn cố gắng rút ngắn thời gian ở từng thao tác, để khi xảy ra cháy có thể xử lý nhanh nhất”.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội thi phường Cẩm Phả đã giành giải Nhất toàn đoàn tại Hội thi nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” cấp tỉnh năm 2026, tổ chức ngày 19/6.

Các đội tham gia phần thi thực hành tại Hội thi “Tổ liên gia an toàn PCCC” cấp tỉnh năm 2026. Ảnh: Phạm Tăng

Những kỹ năng PCCC được rèn luyện, thực hành tại các hội thi cũng đang được các địa phương chú trọng áp dụng trong thực tế. Tại phường Cửa Ông, chị Trần Thị Hằng, chủ cửa hàng kinh doanh nội thất đã tham gia mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” được 2 năm. Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, cửa hàng của gia đình chị Hằng được lắp đặt hệ thống chuông báo cháy kết nối với 4 hộ liền kề. Hệ thống được các hộ thường xuyên kiểm tra, bảo đảm hoạt động ổn định.

Chị Hằng cho hay: “Khi một gia đình nhấn nút báo cháy, cả 5 hộ đều nhận được tín hiệu để kịp thời hỗ trợ nhau. Cửa hàng kinh doanh nhiều vật liệu dễ cháy nên có hệ thống cảnh báo chung như vậy, chúng tôi yên tâm hơn, vì khi xảy ra sự cố, các gia đình xung quanh sẽ nhanh chóng biết và cùng tham gia xử lý”.

Hiện phường Cửa Ông đã xây dựng 80 “Tổ liên gia an toàn PCCC” với hơn 400 hộ gia đình, hộ kinh doanh tham gia và 55 điểm chữa cháy công cộng. Các hộ được trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu, dụng cụ phá dỡ và hệ thống báo cháy kết nối liên thông.

Ông Phan Bùi Đạm, thành viên Tổ an ninh cơ sở phường Cửa Ông, cho biết: “Chúng tôi thường xuyên đến các tổ liên gia, hộ gia đình để kiểm tra phương tiện, thiết bị PCCC và nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ. Đặc biệt, chú trọng kiểm tra hệ thống báo cháy liên thông, bảo đảm khi xảy ra sự cố, các hộ liền kề đều nhận được tín hiệu cảnh báo để kịp thời phối hợp chữa cháy, cứu người và tài sản”.

Thực tế cho thấy, nguy cơ cháy, nổ vẫn còn lớn. Trong 9 tháng năm 2026, trên địa bàn Quảng Ninh xảy ra 91 vụ cháy, không có thiệt hại về người; trong đó 47 vụ do sự cố thiết bị điện, 30 vụ do sơ suất, bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt. Cũng trong thời gian này, lực lượng chức năng đã kiểm tra 1.899 lượt cơ sở, xử phạt 140 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền hơn 1,087 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng phường Cửa Ông kiểm tra bình chữa cháy tại cửa hàng kinh doanh nội thất của gia đình chị Trần Thị Hằng.

Song hành với kiểm tra, việc xây dựng lực lượng và phương tiện chữa cháy tại chỗ tiếp tục được chú trọng. Toàn thành phố đã xây dựng, duy trì hơn 800 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”, “Tổ chữa cháy tình nguyện”. Các mô hình góp phần hình thành lực lượng hỗ trợ ngay trong khu dân cư, phát huy phương châm “4 tại chỗ”, tận dụng những phút đầu tiên có ý nghĩa quyết định trong việc khống chế đám cháy, hạn chế cháy lan.

Đối với những vụ cháy lớn, có diễn biến phức tạp, khả năng phối hợp giữa lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và lực lượng tại cơ sở giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Ngày 18/9/2026, thành phố đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô lớn tại KCN Việt Hưng, nhằm rèn luyện kỹ năng chỉ huy, phối hợp lực lượng, huy động phương tiện và xử lý tình huống cháy, nổ.

Trong 9 tháng năm 2026, lực lượng chức năng đã tổ chức thực tập 516 phương án chữa cháy và 12 phương án cứu nạn, cứu hộ. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng phương tiện chữa cháy, cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114” cũng được đẩy mạnh. Đến nay, đã có 228.995 hộ gia đình cài đặt, sử dụng ứng dụng này.

Thời gian tới, yêu cầu đặt ra đối với công tác PCCC&CNCH tiếp tục là chủ động từ sớm, từ cơ sở, đồng thời không để bị động, bất ngờ khi có tình huống xảy ra. Đại tá Nguyễn Văn Cường, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an thành phố) nhấn mạnh: "Đơn vị tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng kiểm tra định kỳ, hướng dẫn và đôn đốc các cơ sở khắc phục tồn tại, vi phạm; đồng thời hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và người dân tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác PCCC&CNCH. Bên cạnh đó, bảo đảm tốt điều kiện về người, phương tiện, duy trì thường trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ, để khi có tình huống xảy ra có thể xuất xe, xử lý kịp thời".