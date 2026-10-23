Ô tô tải vượt đèn đỏ, tông gãy cần chắn đường sắt ở Bắc Ninh

Vượt đèn đỏ ở gác chắn tự động tại đường sắt Hà Nội- Đồng Đăng, tài xế xe tải ở Bắc Ninh bị phạt 19 triệu đồng, tước bằng lái 2 tháng và phải bồi thường thiệt hại.

Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Bắc Ninh cho biết đơn vị lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Nguyễn X.P. (sinh năm 1987, trú tại xã Tân Dĩnh) về hành vi điều khiển ô tô vượt đường ngang khi tín hiệu đèn đỏ đã bật sáng.

Tài xế Nguyễn.X.P. vẫn cố tình điều khiển ô tô vượt đường ngang khi tín hiệu đèn đỏ đã bật sáng.

Khoảng 11h45 ngày 6/10, tài xế P. lái ô tô tải mang biển kiểm soát 98C-15x.xx đi qua đường ngang cảnh báo tự động tại Km56+080, tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, thuộc xã Tân Dĩnh, Thành phố Bắc Ninh.

Thời điểm này, tín hiệu đèn đỏ tại đường ngang đã bật sáng nhưng tài xế vẫn điều khiển xe vượt qua. Ô tô va chạm làm gãy cần chắn, gây hư hỏng thiết bị gác chắn tự động.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Phòng CSGT Công an Thành phố Bắc Ninh xác minh, làm rõ vụ việc. Ngày 22/10, tài xế P. đến cơ quan công an làm việc và thừa nhận hành vi vi phạm.

Lực lượng chức năng làm việc với tài xế Nguyễn X.P.

Theo quy định tại khoản 9 Điều 13 Nghị định 81/2026/NĐ-CP, hành vi vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng bị phạt tiền từ 18 đến 20 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong 2 tháng.

Bên cạnh hình thức xử phạt hành chính, tài xế còn có trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với cần chắn và thiết bị gác chắn tự động bị hư hỏng.

Mức bồi thường được xác định căn cứ vào thiệt hại thực tế theo quy định của pháp luật.