Xử phạt tài xế ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật

Ngày 1/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã xác minh, xử lý vụ ô tô con vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, theo ghi nhận của camera ngành đường sắt.

Trước đó, video clip ghi nhận lúc 16 giờ 32 phút ngày 25-9-2026 tại Km 1255+150, đường ngang cảnh báo tự động thuộc xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, xe ô tô con biển kiểm soát 79A-25xxx có hành vi vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng.

Cục CSGT đã giao Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành xác minh, làm rõ. Thực hiện chỉ đạo, Trạm CSGT Ninh Hòa đã mời ông D.Q.L, chủ xe ô tô nêu trên đến trụ sở làm việc.

Ông D.Q.L thừa nhận, ngày 25-9-2026 đã giao xe cho anh D.Q.T (sinh năm 1988, trú xã Vạn Ninh) điều khiển. Đến 16 giờ 32 phút cùng ngày, tại vị trí nêu trên, ông D.Q.T điều khiển xe ô tô con biển kiểm soát 79A-25xxx vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng.

Trạm CSGT Ninh Hòa đã lập biên bản vi phạm hành chính số đối với ông D.Q.T về hành vi “người điều khiển xe ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng”. Theo quy định tại khoản 9, điều 13, Nghị định 81/2026 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, mức phạt đối với hành vi này từ 18 đến 20 triệu đồng; hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh chấp hành tín hiệu đường sắt, không cố tình vượt khi đèn đỏ, chuông báo hoặc cần chắn đã hoạt động nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.