Xử phạt tài xế điều khiển xe ô tô vượt đường ngang lúc đèn đỏ

Sáng 27-9, chỉ huy Trạm Cảnh sát giao thông Ninh Hòa (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hoà) cho biết, đơn vị đã hoàn tất xác minh và xử lý vụ việc tài xế điều khiển ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn xã Vạn Hưng.

Trước đó, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tiếp nhận video clip do camera ngành đường sắt phản ánh, lúc 15 giờ 57 phút ngày 4-9-2026, tại đường ngang cảnh báo tự động lý trình Km 1264+470, thuộc thôn Hà Già, xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa, xe ô tô biển kiểm soát 79A-71xxx có hành vi: "Người điều khiển xe ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng".

Cục Cảnh sát giao thông đã giao Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa thông qua nhóm Zalo phạt nguội Khánh Hòa, tiến hành xác minh, làm rõ. Trạm Cảnh sát giao thông Ninh Hòa đã mời ông L.V.H. (sinh năm 1989, trú xã Vạn Hưng) - người điều khiển xe 79A-71xxx, đến làm việc. Tại buổi làm việc, ông L.V.H. thừa nhận đã thực hiện hành vi trên vào ngày 4-9-2026.

Trạm Cảnh sát giao thông Ninh Hòa đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông L.V.H. về hành vi trên, theo khoản 9 Điều 13 Nghị định 81/2026/NĐ-CP ngày 19-3-2026, với mức phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng và phạt bổ sung tước giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.