Pakistan cam kết tiếp tục nỗ lực ngoại giao Mỹ - Iran, kêu gọi Afghanistan chống khủng bố

Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar ngày 16/11 khẳng định nước này sẽ tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng giữa Mỹ và Iran, với sự hỗ trợ của các quốc gia trong khu vực. Đồng thời, Islamabad nhấn mạnh việc cải thiện quan hệ với Afghanistan phụ thuộc vào những hành động cụ thể của chính quyền Taliban trong ngăn chặn khủng bố.

Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar (thứ năm từ trái sang), Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (thứ năm từ phải sang) và các đại biểu cấp cao khác chụp ảnh chung tại Hội nghị Hội đồng ﻿Bộ trưởng Tổ chức Hợp tác Kinh tế (ECO) ở Islamabad, Pakistan, ngày 16/11/2026. Ảnh: AP

Phát biểu tại Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Tổ chức Hợp tác Kinh tế (ECO) diễn ra ở thủ đô Islamabad, Ngoại trưởng Ishaq Dar nhấn mạnh hòa bình và ổn định khu vực là điều kiện thiết yếu để thúc đẩy phát triển kinh tế.

Hội nghị quy tụ các ngoại trưởng và nhà ngoại giao cấp cao từ nhiều quốc gia châu Á thuộc ECO, tổ chức gồm 10 thành viên, trong đó có Afghanistan, Iran, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng tham dự, trong khi Afghanistan không cử đại diện ngoại giao tới cuộc họp.

Nội dung trọng tâm của hội nghị là tăng cường hợp tác kinh tế khu vực, đặc biệt trong thương mại, vận tải và kết nối các tuyến giao thương giữa các nước thành viên.

Về quan hệ Mỹ - Iran, ông Dar khẳng định Pakistan tiếp tục ủng hộ giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và biện pháp ngoại giao, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Pakistan từng đăng cai vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Iran vào tháng 4. Hai bên sau đó ký thỏa thuận tạm thời vào tháng 6 nhằm chấm dứt xung đột, song tiếp tục cáo buộc lẫn nhau kéo dài tình trạng đối đầu liên quan đến eo biển Hormuz. Theo Ngoại trưởng Dar, những bất ổn trong khu vực đang gây ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới các quốc gia, làm gián đoạn tuyến thương mại, nguồn cung năng lượng, hoạt động đầu tư và các dự án phát triển kinh tế.

Bên cạnh vấn đề Mỹ - Iran, Pakistan tiếp tục đặt điều kiện về an ninh đối với việc cải thiện quan hệ với Afghanistan, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước gia tăng do các cuộc đụng độ biên giới và những đợt không kích của Pakistan trong năm nay.

Ngoại trưởng Dar cho biết Islamabad mong muốn Afghanistan trở thành một quốc gia hòa bình, ổn định và thịnh vượng, hội nhập đầy đủ vào khuôn khổ hợp tác ECO. Tuy nhiên, để đạt được tiến triển thực chất, chính quyền Taliban phải giải quyết những quan ngại an ninh của các nước láng giềng, đặc biệt là mối đe dọa khủng bố.