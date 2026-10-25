Iran vẫn sẵn sàng đàm phán với Mỹ theo thỏa thuận do Pakistan làm trung gian

Đại sứ Iran tại Islamabad ngày 24/10 khẳng định Tehran vẫn sẵn sàng đàm phán với Mỹ theo thỏa thuận tạm thời do Pakistan làm trung gian hồi tháng 6 nhằm chấm dứt xung đột. Ông đồng thời cáo buộc Washington cản trở ngoại giao và kéo dài bế tắc tại eo biển Hormuz.

Các tàu hàng neo đậu tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nằm trong tâm điểm bất đồng giữa Iran và Mỹ về việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân. Ảnh: AP

Đại sứ Reza Amiri Moghadam cho biết Iran gần đây đã thông qua Pakistan truyền đạt rằng nước này sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz nếu Washington dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân. Tuy nhiên, ông cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất này khi khẳng định lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran sẽ tiếp tục được duy trì.

Pakistan và Qatar đã hỗ trợ làm trung gian cho thỏa thuận hồi tháng 6, với mục tiêu khôi phục hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz, dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ và khởi động các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận toàn diện hơn, trong đó giải quyết chương trình hạt nhân của Iran.

Phát biểu tại một hội thảo ở Islamabad, Đại sứ Moghadam cho biết các quan chức Iran đã bày tỏ thiện chí mở lại eo biển Hormuz trong các chuyến thăm Tehran của Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir, với điều kiện Washington chấm dứt lệnh phong tỏa.

Ông Moghadam cũng cho biết Tehran sẽ nghiên cứu Thỏa thuận Phòng thủ chung Mecca, có sự tham gia của Pakistan, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ, trước khi quyết định có ủng hộ thỏa thuận này hay không. Ông đánh giá đây có thể là một công cụ thúc đẩy đoàn kết.

Thỏa thuận được ký kết sau khi lực lượng Houthi tại Yemen, được Iran hậu thuẫn, nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Ả Rập Xê Út. Ba quốc gia ký kết cho biết thỏa thuận sẽ tăng cường khả năng răn đe tập thể và mở rộng hợp tác quốc phòng.

Thổ Nhĩ Kỳ đã trình thỏa thuận lên Quốc hội để phê chuẩn. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan khẳng định đây là thỏa thuận mang tính phòng thủ, không nhằm vào Iran hay bất kỳ quốc gia nào khác.

Thổ Nhĩ Kỳ đã loại trừ khả năng điều quân đến Yemen để tấn công lực lượng Houthi, trong khi Pakistan cho biết vai trò của nước này sẽ hoàn toàn mang tính phòng thủ.