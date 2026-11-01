Mỹ lên kế hoạch trục xuất người Afghanistan về nước qua Pakistan

Theo các tài liệu do hãng tin AP thu thập, chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến trục xuất những người Afghanistan đang bị giam giữ tại Mỹ về nước thông qua Pakistan. Kế hoạch vấp phải sự phản đối của các tổ chức bảo vệ người nhập cư, do lo ngại những người này có thể đối mặt với nguy cơ bị Taliban trả thù.

Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) trực thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ, có nhiệm vụ thực thi luật nhập cư và hải quan, điều tra các vi phạm liên quan, quản lý hoạt động giam giữ và trục xuất người nhập cư. Ảnh: AP

Kế hoạch trục xuất qua Pakistan

Theo tài liệu tòa án, các chuyến bay trục xuất dự kiến khởi hành từ bang Louisiana, nơi Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) có các cơ sở giam giữ người nhập cư, sớm nhất từ ngày 2/11. Một quan chức cấp cao của ICE xác nhận một người Afghanistan sẽ được đưa đến Pakistan, sau đó tiếp tục về Afghanistan. Một tài liệu khác tại tòa án liên bang ở bang Oklahoma cũng cho biết một người Afghanistan dự kiến bị trục xuất về nước trong tuần tới. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết ICE không bình luận về các hoạt động trục xuất sắp tới vì lý do an ninh.

Các tổ chức bảo vệ người nhập cư phản đối

Các tổ chức bảo vệ người nhập cư cảnh báo những người Afghanistan bị trục xuất có thể đối mặt với nguy hiểm khi trở về nước do từng hỗ trợ quân đội Mỹ và các tổ chức viện trợ. Ông Shawn VanDiver, Chủ tịch AfghanEvac, cho rằng kế hoạch này tiềm ẩn nguy cơ vi phạm nhân quyền. Trong khi đó, tổ chức nhân quyền Human Rights First xác nhận chuyến bay chở người Afghanistan từ bang Louisiana đến Pakistan dự kiến khởi hành ngày 3/11. Một số nghị sĩ đảng Dân chủ, trong đó có hai Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen và Richard Blumenthal, cũng phản đối kế hoạch, cho rằng Mỹ có trách nhiệm bảo vệ những người từng hỗ trợ lực lượng nước này tại Afghanistan.

Chính sách nhập cư của chính quyền ông Trump

Trước đó, chính quyền ông Trump đã tạm dừng chương trình tái định cư người Afghanistan do chính quyền tiền nhiệm triển khai, trong khuôn khổ các biện pháp siết chặt nhập cư. Hồi tháng 9, chính quyền Mỹ gia hạn hoạt động của khu trại As Sayliyah tại Qatar thêm 9 tháng. Cơ sở này đang lưu trú hơn 1.000 người Afghanistan từng hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ hoặc là thân nhân của quân nhân Mỹ. Những thay đổi trong chính sách tiếp nhận người tị nạn khiến hàng nghìn người Afghanistan đã trải qua quá trình thẩm định để tái định cư tại Mỹ tiếp tục phải chờ đợi ở nhiều nơi trên thế giới.