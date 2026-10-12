Iran cho rằng phản hồi của Mỹ về đề xuất chấm dứt xung đột chưa thỏa đáng

Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei cho rằng phản hồi mới nhất của Mỹ đối với đề xuất chấm dứt xung đột của Tehran là “chưa thỏa đáng”, đồng thời cảnh báo Iran có thể tấn công các trung tâm dữ liệu, hệ thống cáp và cơ sở trí tuệ nhân tạo (AI) trong khu vực nếu giao tranh tiếp tục leo thang.

Đầu tháng 10/2026, quân đội Mỹ điều khoảng 9.000 binh sĩ cùng một nhóm tàu tới Trung Đông, trong đó có tàu sân bay thứ 3, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tiếp tục để ngỏ khả năng tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Iran. Ảnh: AP

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA), ông Rezaei, cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đưa ra nhận định trên trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột và mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz vẫn tiến triển chậm chạp.

Ông Rezaei cho biết Tehran đã ngừng phản hồi phía Mỹ và yêu cầu Washington làm rõ một số vấn đề, song không nêu chi tiết. Theo ông, Mỹ đã chấp thuận một số nội dung trong 7 điều kiện mà Iran đưa ra, nhưng lập trường của Washington đối với những điều kiện còn lại vẫn chưa rõ ràng.

Trước đó, tại kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9, phái đoàn Iran đã đề xuất một thỏa thuận theo tiến trình đàm phán rút gọn, với nội dung tương tự bản ghi nhớ mà Mỹ và Iran ký kết hồi tháng 6 nhưng không thể duy trì chỉ sau vài ngày.

Mặc dù các bên không chấp thuận đề xuất mới của Iran, Tehran và Washington vẫn tiếp tục duy trì liên lạc thông qua các bên trung gian.

Ông Rezaei cũng cảnh báo Iran có thể tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống cáp, trung tâm dữ liệu, cơ sở trí tuệ nhân tạo (AI) và các mục tiêu khác trong khu vực nếu giao tranh tiếp tục bùng phát dữ dội.

Trong diễn biến liên quan, lực lượng hải quân thuộc IRGC cảnh báo sẽ coi bất kỳ tàu thuyền nào di chuyển qua eo biển Hormuz mà tắt hệ thống định vị và nhận dạng là mục tiêu có hành vi thù địch, theo IRNA.

Các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz gia tăng kể từ khi các bên bác bỏ đề xuất của Iran. Ngày 11/10, giới chức ghi nhận thêm một vụ tấn công tại khu vực này.