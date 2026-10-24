Phụ nữ chung tay làm cho thế giới sạch hơn

Ngày 24/10, tại TP Quảng Ninh, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN thành phố Quảng Ninh tổ chức sự kiện truyền thông “Phụ nữ chung tay làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026. Tới dự và chỉ đạo sự kiện có đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Sự kiện được tổ chức nhằm trao đổi, chia sẻ và lan tỏa những hành động thiết thực trong bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, vì sức khỏe của mỗi người, hạnh phúc của mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Quang cảnh chương trình.

Tại Lễ phát động, lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, lãnh đạo TP Quảng Ninh và các đại biểu đã nhấn mạnh và khẳng định môi trường là nền tảng của sự sống, là điều kiện bảo đảm sức khỏe, sinh kế và chất lượng cuộc sống của người dân. Chính vì vậy, nhiều năm qua, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, các cấp, ngành và người dân đã có rất nhiều hành động thiết thực để bảo vệ môi trường, từ việc trồng rừng, bảo vệ nguồn nước, tiết kiệm tài nguyên, giữ gìn môi trường sống,...

Đối với riêng tổ chức Hội LHPN, bảo vệ môi trường là nội dung thường được tổ chức Hội đăng ký và được cấp ủy, chính quyền tín nhiệm giao phó. Thông qua Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” và các chiến dịch bảo vệ môi trường trong toàn quốc, đến nay các cấp Hội đã triển khai hơn 10.000 mô hình bảo vệ môi trường, tích cực triển khai phân loại rác tại nguồn, biến rác thành tài nguyên, thành nguồn vốn làm công tác an sinh xã hội, duy trì hàng vạn km tuyến đường hoa, tuyến đường cây xanh...

Tuy nhiên môi trường vẫn đang gặp phải các vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng từ việc lãng phí thực phẩm, tình trạng phân loại rác tại nguồn còn chậm, tỷ lệ tái chế còn thấp, hình thức chôn lấp vẫn phổ biến càng làm tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại chương trình.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhấn mạnh: Thông điệp của Tuần lễ làm cho thế giới sạch hơn năm 2026 là “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”.

Để tạo thành những chuyển biến thiết thực, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương đề nghị các cấp Hội tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân hiểu rõ mối liên hệ giữa an toàn thực phẩm, tiêu dùng có trách nhiệm và bảo vệ môi trường; vận động mỗi gia đình thực hành những thay đổi cụ thể ngay từ bữa ăn và căn bếp; gắn xây dựng gia đình sạch với xây dựng khu dân cư, chợ và không gian công cộng sạch; phát huy sáng kiến, hỗ trợ phụ nữ tham gia sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng theo hướng xanh, bền vững.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên lề sự kiện.

Hưởng ứng sự kiện truyền thông “Phụ nữ chung tay làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026, đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Quảng Ninh, khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, phát huy vai trò vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; đưa các mục tiêu về phát triển xanh vào những hành động cụ thể từ mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư và mỗi gia đình, cùng chung sức xây dựng Quảng Ninh có môi trường sống ngày càng xanh, sạch, an toàn và chất lượng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.