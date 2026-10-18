Lan tỏa những mô hình xanh từ cơ sở

Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn thành phố đã tích cực triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, gắn với xây dựng nếp sống văn minh tại khu dân cư. Thông qua việc duy trì các mô hình tự quản, vận động phân loại rác tại nguồn, chỉnh trang đường ngõ, phố và giữ gìn vệ sinh chung, các cấp Hội từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên và người dân, góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Đầu tháng 10 vừa qua, tại phường Cao Xanh, Hội LHPN phường đã tổ chức chương trình “Đổi rác lấy quà”, thu hút đông đảo hội viên và người dân trên địa bàn tham gia. Tại chương trình, người dân đã mang chai nhựa, vỏ lon, giấy vụn, bìa các-tông đến điểm tập kết để đổi lấy các sản phẩm thân thiện với môi trường như túi vải sử dụng nhiều lần, túi đựng rác sinh học tự phân hủy, hạt giống hoa, hạt giống rau cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu như dầu ăn, nước mắm, muối, hạt nêm... Chỉ sau một buổi sáng, chương trình đã thu gom được hơn 1 tấn phế liệu tái chế các loại. Toàn bộ số phế liệu này được phân loại và bán nhằm gây quỹ chăm lo, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Người dân mang phế liệu đến đổi quà tại chương trình do Hội LHPN phường Cao Xanh tổ chức.

Chị Nguyễn Ngọc Tuyền, Chủ tịch Hội LHPN phường Cao Xanh cho biết: Mục đích lớn nhất của mô hình là hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn từ mỗi gia đình. Việc người dân thu gom được hơn 1 tấn phế liệu cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động bảo vệ môi trường của mỗi cá nhân, gia đình. Chúng tôi tin rằng, với sự đồng lòng của hội viên, phụ nữ và nhân dân, những hành động nhỏ hôm nay sẽ góp phần tạo nên một phường Cao Xanh sạch đẹp, xây dựng nếp sống ngày càng văn minh.

Cùng với việc tái chế rác thải, phong trào tạo dựng không gian xanh cũng được các cơ sở Hội triển khai hiệu quả. Điển hình tại phường Hà Tu, Hội LHPN phường đã phối hợp với Trường Tiểu học và THCS Hà Tu tổ chức ra quân trồng hoa trên tuyến đường Tân Lập (khu phố 2). Trên diện tích khoảng 100m² dọc tuyến đường, các hội viên đã cùng cô trò nhà trường dọn vệ sinh, phát quang cỏ dại, cải tạo lại nền đất và trồng mới 40 cây hoa giấy cùng 2.000 cây hoa chiều tím. Qua đó, không chỉ góp phần tạo cảnh quan xanh, đẹp cho tuyến đường mà còn là dịp giáo dục, bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường cho các em học sinh.

Chị Trần Thị Bích Liên, Chủ tịch Hội LHPN phường Hà Tu, chia sẻ: Sau khi tuyến đường hoa được hoàn thành, Hội LHPN phường Hà Tu đã bàn giao cho Chi hội Phụ nữ khu phố 2 trực tiếp quản lý. Theo đó, chúng tôi đã phân công các tổ phụ nữ thực hiện lịch tưới nước, làm cỏ, cắt tỉa thường xuyên bảo đảm tuyến đường luôn duy trì tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp dài lâu. Chi hội cũng tuyên truyền, nhắc nhở hội viên và người dân cùng nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, không xả rác bừa bãi, chung tay chăm sóc cây xanh, bảo vệ cảnh quan chung. Qua đó, không chỉ duy trì vẻ đẹp của tuyến đường hoa mà còn lan tỏa trách nhiệm bảo vệ môi trường và khuyến khích người dân cùng tham gia xây dựng khu dân cư ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Hội viên hội phụ nữ, giáo viên và nhân dân khu phố 2 (phường Hà Tu) ra quân trồng hoa tạo cảnh quan tuyến đường Tân Lập.

Những cách làm hiệu quả tại phường Cao Xanh, Hà Tu không còn là mô hình đơn lẻ, mà đã trở thành phong trào rộng khắp của các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn thành phố trong công tác tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường. Đến nay, 100% chi, tổ hội duy trì đều đặn việc tổng vệ sinh môi trường vào dịp cuối tuần gắn với “Ngày chủ nhật xanh”. Các cơ sở hội đang trực tiếp quản lý, chăm sóc 616 tuyến đường, đoạn đường “xanh - sạch - đẹp”. Cùng với đó, mô hình “Biến rác thành tiền” tiếp tục phát huy hiệu quả với 548/624 chi hội duy trì (đạt 87,8%), tiêu biểu tại các phường: Hạ Long, Bãi Cháy, Uông Bí, Cao Xanh...

Đáng chú ý, công tác bảo vệ môi trường của hội phụ nữ thời gian gần đây đã có bước chuyển rõ rệt từ thu gom thụ động sang chủ động xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình. Toàn thành phố hiện có 5.138 hộ áp dụng hố ủ rác bằng men vi sinh làm phân bón cho cây trồng, góp phần giảm khoảng 247 tấn rác thực phẩm mỗi tháng, hạn chế lượng rác thải phải thu gom, xử lý. Mô hình hiện được triển khai sâu rộng tại các địa phương như: Móng Cái 2, Hải Ninh, An Sinh, Đông Triều, Bình Khê...

Khi ý thức tự giác phân loại rác thải và giữ gìn vệ sinh môi trường được duy trì thành nề nếp, phụ nữ Quảng Ninh không chỉ làm đẹp thêm diện mạo ngõ phố, mà còn bồi đắp các giá trị văn hóa cộng đồng, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng những khu dân cư đoàn kết, văn minh.