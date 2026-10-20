Phụ nữ Quảng Ninh năng động phát triển kinh tế

Bằng sự cần cù, sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm, ngày càng có nhiều hội viên phụ nữ của Quảng Ninh mạnh dạn khởi nghiệp sản xuất, kinh doanh, từng bước khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế. Đằng sau những mô hình hiệu quả là sự đồng hành của các cấp hội phụ nữ thông qua hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, nâng cao kiến thức, kết nối thị trường và thúc đẩy ứng dụng KHCN.

Mới 29 tuổi, chị Trần Thị Hoài Ninh, hội viên Hội LHPN xã An Sinh đã khẳng định năng lực trong điều hành sản xuất kinh doanh. Công ty CP Sản xuất thương mại và dịch vụ Việt Bắc Food do chị làm chủ chuyên về sản xuất thực phẩm đang tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục lao động địa phương.

Sinh ra và lớn lên tại xã An Sinh, chị Ninh nhận thấy, dù địa phương có lợi thế về nông sản, nhưng hiệu quả trong phát triển kinh tế còn thấp. Từ thực tế đó, chị đã lựa chọn hướng đi chế biến nông sản sâu nhằm nâng cao giá trị sản phẩm.

Khu vực sản xuất của Công ty CP Sản xuất thương mại và dịch vụ Việt Bắc Food.

Vượt qua những khó khăn về kinh nghiệm và kiến thức nông nghiệp, chị Ninh kiên trì vừa làm, vừa học hỏi, từng bước hoàn thiện quy trình sản xuất, chủ động phát triển vùng nguyên liệu gắn với chế biến. Bắt đầu với hơn 1ha mẫu ớt trồng thử nghiệm vào năm 2025, đến nay, diện tích trồng được công ty liên kết sản xuất với các hộ dân mở rộng lên 3,6ha. Tổng lượng ớt tiêu thụ phục vụ sản xuất đạt khoảng 500-600 tấn/năm.

Từ những nông sản quen thuộc như ớt, quất, Việt Bắc Food đã tạo ra 10 dòng sản phẩm chủ lực như muối tắc ớt đỏ, tương ớt lên men tự nhiên. Nhờ tận dụng hiệu quả các nền tảng TikTok, Facebook và Shopee trong quảng bá, bán hàng, các sản phẩm gia vị của Việt Bắc Food nhanh chóng tiếp cận người tiêu dùng với gần 1 triệu sản phẩm được bán trên các sàn thương mại điện tử.

Chia sẻ về định hướng thời gian tới, chị Trần Thị Hoài Ninh mong muốn tiếp tục mở rộng mô hình sản xuất, tạo thêm việc làm ổn định cho phụ nữ địa phương. Với chị Ninh, phụ nữ không chỉ là lực lượng trực tiếp tham gia lao động, mà hoàn toàn có thể chủ động khởi nghiệp, điều hành doanh nghiệp, tạo ra giá trị kinh tế cho gia đình và xã hội.

Lãnh đạo Hội LHPN thành phố khảo sát mô hình may mặc của hội viên phụ nữ phường Quang Hanh.

Còn tại phường Quang Hanh, hội viên phụ nữ đang khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế địa phương với 89 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Để tiếp sức cho hội viên trên hành trình khởi sự kinh doanh, phát triển sản xuất, Hội LHPN phường đã phối hợp với UBND phường đẩy mạnh tuyên truyền các cơ chế, chính sách hỗ trợ thông qua hội nghị, sinh hoạt hội và các kênh thông tin cơ sở. Nội dung tập trung vào việc tiếp cận nguồn vốn, nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng KHCN, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm và kết nối thị trường.

Chị Nguyễn Thị Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN phường Quang Hanh cho biết: Toàn phường có 873 hội viên phụ nữ được hỗ trợ vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, với tổng số tiền vay, hỗ trợ là 80,2 tỷ đồng. Hội phụ nữ phường đã tiếp nhận, theo dõi 20 ý tưởng khởi nghiệp của hội viên, trong đó có 2 ý tưởng đang được duy trì, phát triển hiệu quả.

Trong 9 tháng năm 2026, trên địa bàn Quảng Ninh có 591 doanh nghiệp thành lập mới do phụ nữ làm chủ, chiếm 21,76% tổng số doanh nghiệp thành lập mới. Trong đó, nhiều mô hình của phụ nữ trẻ khởi nghiệp sáng tạo, như: Xưởng đan móc len L&T Crochet (phường Yên Tử), xưởng len Hồng Nguyễn (phường Hoàng Quế)... tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục nữ của địa phương.

Ngoài ra, cũng có nhiều mô hình phụ nữ phát triển kinh tế đã đoạt giải trong các cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức, như: Mô hình “Ruốc sạch Thảo Nguyên” của chị Lê Thị Bích Thảo, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Thảo Nguyên Quảng Ninh; dự án khởi nghiệp của chị Đỗ Thị Thùy, Giám đốc Công ty TNHH Hải sản Vân Đồn...

Để tiếp tục lan tỏa các mô hình phụ nữ phát triển kinh tế, thời gian tới các cấp hội phụ nữ trên địa bàn Quảng Ninh sẽ tiếp tục tập trung hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp. Gắn hỗ trợ vốn với nâng cao năng lực quản trị, sản xuất, kinh doanh; tăng cường kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, thị trường tiêu thụ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ sạch, công nghệ cao trong sản xuất, chế biến, kinh doanh.