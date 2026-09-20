Phường Móng Cái 2: Rộn ràng Liên hoan Tiếng hát khu dân cư năm 2026

Tối 19/9, tại khu vực Cột mốc 1368, sân phía Tây Đền Xã Tắc, phường Móng Cái 2 tổ chức Liên hoan Tiếng hát khu dân cư năm 2026 với chủ đề “Tự hào thành phố Quảng Ninh”.

Lãnh đạo phường chúc mừng Liên hoan.

Các đồng chí: Vũ Thị Thanh Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Phạm Thị Oanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Hoàng Ngọc Anh, Ủy viên BTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường đến dự. Tham gia Liên hoan có các đội văn nghệ đến từ 10 khu phố. Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân trên địa bàn và du khách.

Liên hoan là dịp để nhân dân các khu dân cư giao lưu, thể hiện năng khiếu văn nghệ, qua đó góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào về truyền thống và những đổi thay của phường Móng Cái 2, thành phố Quảng Ninh.

Các tiết mục biểu diễn tại Liên hoan.

Với sự chuẩn bị công phu, các đội văn nghệ mang đến 19 tiết mục ca, múa, nhạc đa dạng về nội dung và hình thức. Chương trình gồm 5 chương với các chủ đề: “Quảng Ninh - Niềm tự hào”; “Tự hào truyền thống”; “Từ vùng Mỏ đến Móng Cái anh hùng”; “Diện mạo mới - Sức sống mới”; “Khát vọng - Niềm tin - Tình yêu”.

Tại Liên hoan, nhiều tiết mục để lại ấn tượng như “Quảng Ninh ngày mới”, “Một vòng Việt Nam”, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, “Tình ca người thợ mỏ”, “Móng Cái anh hùng”, “Việt Nam thịnh vượng”, “Hát về Người”... với sự tham gia biểu diễn của các đội văn nghệ đến từ khu phố Hồng Hà, Bắc Ka Long, Bắc, Ka Long, Hồng Phong, Bình Minh, Vạn Ninh, Hạ Long, Ninh Dương và Thác Hàn.

Liên hoan Tiếng hát khu dân cư năm 2026 góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, tăng cường sự gắn kết cộng đồng, qua đó cổ vũ cán bộ và nhân dân phường Móng Cái 2 tiếp tục chung sức xây dựng địa phương văn minh, giàu đẹp.