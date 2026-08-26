Liên hoan Tiếng hát khu dân cư "Tự hào thành phố Quảng Ninh” diễn ra từ tháng 8-11/2026

Chào mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố, từ tháng 8 đến tháng 11/2026, Liên hoan Tiếng hát khu dân cư “Tự hào thành phố Quảng Ninh” sẽ được tổ chức rộng khắp nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi và trở thành ngày hội văn hóa của các tầng lớp nhân dân.

Tiết mục trong Liên hoan Tiếng hát khu dân cư tỉnh Quảng Ninh năm 2025 cụm số 1 diễn ra tại phường Hồng Gai.

Liên hoan có sự tham gia đông đảo của các diễn viên không chuyên đang sinh sống, làm việc tại các thôn, bản, khu phố, không phân biệt độ tuổi, thành phần, dân tộc, tôn giáo đều có thể tham gia. Với chủ đề “Tự hào thành phố Quảng Ninh”, các chương trình dự thi sẽ tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước; tôn vinh những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, vị thế của Quảng Ninh qua 63 năm xây dựng và phát triển; thể hiện khát vọng vươn mình khi trở thành thành phố.

Các chương trình tham gia Liên hoan sẽ được thể hiện phong phú với nhiều loại hình như: Ca, múa, khiêu vũ, nhạc, thơ, tiểu phẩm, xiếc, ảo thuật... Trong đó, các tiết mục được khuyến khích có sự sáng tạo, tự biên, tự dàn dựng, phản ánh sinh động đời sống, văn hóa và con người từng địa phương. Ban Tổ chức khuyến khích các địa phương ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số vào dàn dựng chương trình, nội dung dẫn chương trình và các hoạt động bên lề; sử dụng hình ảnh, video, màn hình LED và các phương tiện kỹ thuật phù hợp để tăng hiệu quả biểu đạt, sức hấp dẫn của các tiết mục.

Theo kế hoạch, Liên hoan được tổ chức theo 3 cấp. Ở cấp xã, phường, đặc khu, các địa phương tổ chức trong tháng 8 và tháng 9/2026. Vòng thi cấp cụm được tổ chức trong tháng 9 và tháng 10/2026 với 9 cụm thi đua. Vòng chung kết dự kiến tổ chức vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11/2026 với sự tham gia của 9 đội xuất sắc nhất đến từ các cụm thi đua.

Với quy mô tổ chức rộng khắp, sự tham gia của đông đảo nhân dân và cách thức dàn dựng ngày càng đổi mới, Liên hoan Tiếng hát khu dân cư “Tự hào thành phố Quảng Ninh” được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa, góp phần tạo không khí phấn khởi chào mừng thành phố Quảng Ninh.