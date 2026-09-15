“Widow’s Bay” lập kỷ lục với 14 giải Emmy, “The Pitt” thắng Phim chính kịch hay nhất

Lễ trao giải Emmy tối 14/9 (theo giờ địa phương) tại Los Angeles chứng kiến “Widow’s Bay” lập kỷ lục 14 giải Emmy trong một mùa, trong đó có giải Series hài xuất sắc nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. “The Pitt” năm thứ hai liên tiếp giành giải Phim chính kịch hay nhất, trong khi “Hacks” tiếp tục ghi dấu với chiến thắng của Jean Smart.

Ê-kíp phim “Widow's Bay” nhận giải Phim hài xuất sắc tại lễ trao giải Emmy lần thứ 78 ở Nhà hát Peacock, Los Angeles, ngày 14/9/2026. Ảnh: AP.

Giải thưởng Emmy từ lâu đã được xem là sự kiện lớn nhất trong năm của ngành truyền hình Mỹ, được ví như giải Oscar của ngành công nghiệp truyền hình Mỹ.

“Widow’s Bay” là tác phẩm nổi bật nhất của mùa giải năm nay khi giành tổng cộng 14 tượng vàng Emmy, vượt kỷ lục 13 giải mà “The Studio” thiết lập một năm trước.

Loạt phim của Apple TV thắng Phim hài hay nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho Matthew Rhys, Đạo diễn xuất sắc nhất cho Hiro Murai và Kịch bản xuất sắc nhất cho Katie Dippold. Stephen Root giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, còn Kate O’Flynn thắng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất ở thể loại hài.

Matthew Rhys còn giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong loạt phim giới hạn với “The Beast in Me”, trở thành nam diễn viên đầu tiên thắng hai hạng mục diễn xuất chính trong cùng một năm. Với vai trò nhà sản xuất điều hành “Widow’s Bay”, ông cũng có tên chiến thắng trong hạng mục Phim hài hay nhất.

Trước đêm trao giải chính, “Widow’s Bay” đã giành 8 giải tại các đêm trao giải Emmy Nghệ thuật Sáng tạo, sau đó thắng cả 6 hạng mục được trao trong đêm chính.

Thành tích này tiếp tục củng cố vị thế của Apple TV ở mảng phim hài. Trong sáu mùa Emmy, các series “Widow’s Bay”, “The Studio” và “Ted Lasso” đã giúp Apple TV bốn lần giành giải Series hài xuất sắc nhất.

Ở mảng chính kịch, “The Pitt” giành giải Phim chính kịch hay nhất năm thứ hai liên tiếp. Noah Wyle tiếp tục thắng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại chính kịch với vai bác sĩ Michael “Robby” Robinavitch.

Tuy nhiên, “The Pitt” không thắng nhiều như số đề cử ban đầu. Bộ phim dẫn đầu nhóm chính kịch với 25 đề cử nhưng trong đêm chính chỉ giành hai giải lớn là Phim chính kịch hay nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, sau khi đã thắng bốn hạng mục ở lễ trao giải trước đó.

“Hacks” cũng có kết quả tương tự khi dẫn đầu nhóm phim hài với 24 đề cử nhưng chỉ giành một giải trong đêm chính. Jean Smart giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại hài lần thứ năm liên tiếp, ở cả năm mùa của “Hacks”.

Với thành tích này, Smart trở thành diễn viên đầu tiên giành Emmy ở tất cả các mùa của một series kéo dài hơn ba mùa. Bà hiện có tổng cộng 8 giải Emmy trong sự nghiệp.

Ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại chính kịch, Rhea Seehorn giành tượng vàng đầu tiên trong sự nghiệp với “Pluribus”. Vince Gilligan cũng giành Emmy thứ năm với giải Kịch bản xuất sắc nhất cho series này.

Allison Janney thắng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại chính kịch với “The Diplomat”, trong khi Tom Pelphrey giành giải Nam diễn viên phụ với “Task”.

“DTF St. Louis” đoạt giải Loạt phim giới hạn hay nhất và khép lại mùa giải với tổng cộng 7 giải Emmy.

Một số kỷ lục cá nhân khác cũng được thiết lập. Stephen Root, 74 tuổi, trở thành người lớn tuổi nhất giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim hài.

Sally Field, 79 tuổi, trở thành phụ nữ lớn tuổi nhất giành Emmy ở hạng mục Nữ diễn viên chính trong series giới hạn, tuyển tập hoặc phim truyền hình với “Remarkably Bright Creatures”.

“The Late Show with Stephen Colbert” giành giải Chương trình tạp kỹ hay nhất, nâng tổng số Emmy của chương trình trong năm lên 6.

Michael J. Fox được trao Giải Nhân đạo Bob Hope. Lễ trao giải năm nay diễn ra tại Peacock Theater ở Los Angeles và được rút gọn còn khoảng 3 giờ sau khi một số hạng mục được chuyển sang lễ trao giải trước đó.