Putin cam kết tăng cường quan hệ với các nước thành viên CIS

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/10 cam kết thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế và hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Nga với các nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS).

Từ trái sang: Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Zhaparov, Tổng thống Turkmenistan Serdar Berdymukhamedov, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Tajikistan Emomali Rakhmon và Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev tham dự hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) tại Turkmenbashi, Turkmenistan, ngày 9/10. Ảnh: AP

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh CIS ở khu nghỉ dưỡng Avaza bên bờ biển Caspi, gần thành phố cảng Turkmenbashi của Turkmenistan, ông Putin đánh giá CIS đã trở thành một “cơ chế hội nhập khu vực có uy tín”, góp phần duy trì các mối liên kết kinh tế, xã hội, văn hóa và nhân đạo được hình thành qua nhiều thế kỷ. Ông nhấn mạnh tiếng Nga tiếp tục đóng vai trò là “sức mạnh gắn kết” giữa các nước thành viên CIS. Tổng thống Nga cũng đề cao hệ thống tài chính ổn định, độc lập với ảnh hưởng bên ngoài, cho rằng cơ chế này giúp các nước giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề.

Ông Putin cho biết kim ngạch thương mại giữa Nga và các thành viên CIS đã vượt 110 tỷ USD trong năm 2025, với 90% giao dịch được thực hiện bằng đồng nội tệ của các nước thành viên. Theo ông, điều này giúp các bên tăng cường hợp tác kinh tế mà không phụ thuộc vào các tác động từ bên ngoài.

Nga đã mở rộng thương mại với các nước láng giềng trong bối cảnh phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Bên lề hội nghị, ông Putin cũng hội đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ông đánh giá cao những nỗ lực của Tehran nhằm giải quyết xung đột trong khu vực bằng biện pháp hòa bình, đồng thời khẳng định Nga sẵn sàng hỗ trợ Iran tìm kiếm giải pháp. Về phần mình, ông Pezeshkian ca ngợi quan hệ giữa Matcova và Tehran, cảm ơn Nga đã phản đối chủ nghĩa đơn phương của Mỹ và nhấn mạnh quyền lợi của Iran cần được tôn trọng để chấm dứt xung đột. Ông cho biết Iran và Mỹ đã đưa ra các đề xuất mới, đồng thời điều chỉnh một số nội dung nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán. Sau khi hoàn tất, các bên có thể cùng các bên trung gian thảo luận và thống nhất những đề xuất này.