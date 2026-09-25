Đảng Nước Nga Thống nhất giành kỷ lục 349 ghế tại Duma Quốc gia

Kết quả chính thức cuộc bầu cử Quốc hội Nga được công bố ngày 25/9 cho thấy Đảng Nước Nga Thống nhất giành 349 trong tổng số 450 ghế tại Duma Quốc gia, mức cao kỷ lục và tiếp tục duy trì thế áp đảo tại Hạ viện. Cuộc bầu cử diễn ra trong ba ngày từ 18-20/9, với gần 60% trong tổng số 111 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia.

Một phụ nữ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội tại Vladivostok, Nga, ngày 18/9/2026. Ảnh: AP.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Ella Pamfilova cho biết, Đảng Nước Nga Thống nhất giành 58% số phiếu trong 225 ghế được phân bổ theo danh sách đảng, đồng thời thắng 209 khu vực bầu cử đơn lẻ. Với tổng cộng 349 ghế, Đảng Nước Nga Thống nhất nắm hơn ba phần tư số ghế tại Duma Quốc gia.

Các đảng nhỏ, vốn có xu hướng ủng hộ Điện Kremlin trong những vấn đề quan trọng, giành tổng cộng 97 ghế. Bốn ghế còn lại thuộc về các ứng viên độc lập.

Đây là cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên tại Nga kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát toàn diện năm 2022.

Tổng thống Vladimir Putin ngày 23/9 tuyên bố kết quả bầu cử thể hiện sự ủng hộ của công chúng đối với các chính sách của chính quyền Nga.

Tỷ lệ cử tri tham gia năm nay đạt gần 60%, cao nhất trong một cuộc bầu cử quốc hội Nga trong hơn một thập kỷ.

Kỳ họp đầu tiên của Duma Quốc gia khóa mới dự kiến diễn ra ngày 30/9. Truyền thông Nga cho biết Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin được dự báo tiếp tục giữ chức vụ hiện nay.