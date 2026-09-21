Bầu cử Duma Nga: Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy đảng Nước Nga Thống nhất dẫn đầu

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ công bố ngày 21/9, đảng Nước Nga Thống nhất (United Russia) đang áp đảo trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) khóa IX.

Một phụ nữ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội tại Vladivostok, Nga, ngày 18/9/2026. Ảnh: AP

Cuộc bầu cử diễn ra từ ngày 18 đến 20/9 với sự tham gia của hơn 111 triệu cử tri, bao gồm cả cử tri tại bán đảo Crimea và các khu vực sáp nhập từ Ukraine.

Số liệu từ Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga cho thấy, với khoảng 58% khu vực bỏ phiếu được kiểm đếm, đảng Nước Nga Thống nhất đã giành được gần 58% số phiếu cho 225 ghế đại biểu theo danh sách đảng. Với 225 nghị sĩ còn lại được định đoạt qua các cuộc đua đơn ghế, đảng này cũng đứng trước triển vọng giành đa số chiến thắng.

Tính đến tối muộn Chủ nhật (20/9), tỷ lệ cử tri đi bầu đạt khoảng 56,66%. Đây là mức cao hơn tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong bốn kỳ bầu cử Duma vào các năm 1993, 2003, 2016 và 2021. Khi các kết quả sơ bộ bắt đầu được hé lộ, hoạt động bỏ phiếu vẫn tiếp tục diễn ra tại một số đại sứ quán và lãnh sự quán ở các múi giờ xa hơn về phía tây, trong đó có Hoa Kỳ.

Ngày bỏ phiếu cuối cùng diễn ra giữa bối cảnh làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) dồn dập từ phía Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã bắn hạ tổng cộng 1.110 UAV trên khắp lãnh thổ Nga, cũng như trên vùng trời Crimea và Biển Đen. Thống đốc vùng Moscow Andrei Vorobyov cho biết các cuộc tấn công đã làm 2 người thiệt mạng và 20 người bị thương trên diện rộng.

Cuộc bầu cử nối tiếp một mùa hè ghi nhận các đợt tập kích tầm xa của Ukraine nhắm vào các nhà máy lọc dầu, làm bùng phát cuộc khủng hoảng nhiên liệu diện rộng. Các kho hàng của hai nhà bán lẻ trực tuyến lớn là Wildberries và Ozon cũng trở thành mục tiêu tập kích.