Quảng Ninh- Luông Pha Băng (Lào): Thúc đẩy hợp tác trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

Sáng 29/8, tại Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh, đã tiếp xã giao đồng chí Bun Lươm Mạ-ni-vông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Luông Pha Băng, nhân chuyến thăm và làm việc tại Quảng Ninh. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh, tiếp xã giao đồng chí Bun Lươm Mạ-ni-vông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Luông Pha Băng.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến nhiệt liệt chào mừng đồng chí Bun Lươm Mạ-ni-vông cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ tỉnh Luông Pha Băng sang thăm và làm việc tại Quảng Ninh; đồng thời bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác ngày càng thiết thực, hiệu quả giữa hai địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược. Mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành biểu tượng mẫu mực, thủy chung, trong sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế.

Quán triệt sâu sắc và trân trọng giá trị đặc biệt của mối quan hệ Việt Nam - Lào, Quảng Ninh luôn xác định việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với các địa phương của Lào là một nội dung quan trọng trong công tác đối ngoại của tỉnh. Trong đó, quan hệ với Luông Pha Băng được duy trì và từng bước mở rộng, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu hợp tác của mỗi địa phương.

Từ năm 2011 đến nay, quan hệ Quảng Ninh - Luông Pha Băng được duy trì thông qua nhiều hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu hữu nghị và hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch, y tế và hỗ trợ phát triển. Giai đoạn 2022-2026, quan hệ hợp tác giữa hai địa phương tiếp tục được thúc đẩy, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh.

Tháng 6/2026, Biên bản Hội đàm về hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa tỉnh Quảng Ninh và 3 tỉnh Bắc Lào được ký kết, thống nhất tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực giao lưu hữu nghị, giáo dục, đầu tư, thương mại, văn hóa, du lịch và y tế. Đây là cơ sở quan trọng để các bên cụ thể hóa các nội dung hợp tác, đưa quan hệ giữa Quảng Ninh với các địa phương Bắc Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Lãnh đạo Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu báo cáo về chương trình bế mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Quảng Ninh năm 2026.

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai địa phương, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn thời gian tới, Quảng Ninh và Luông Pha Băng tiếp tục duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu hữu nghị; củng cố sự gắn bó, tin cậy và tăng cường hợp tác trên những lĩnh vực có thế mạnh, phù hợp với nhu cầu của hai bên, nhất là giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch, y tế và giao lưu nhân dân.

Đồng chí Bun Lươm Mạ-ni-vông, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Luông Pha Băng (Lào), chúc mừng Quảng Ninh nhân dấu mốc chính thức trở thành thành phố, mở ra giai đoạn phát triển mới. Đồng chí tin tưởng vị thế mới sẽ tạo thêm động lực để Quảng Ninh phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Quảng Ninh với Luông Pha Băng và các địa phương của Lào.

Đồng chí đánh giá cao những kết quả phát triển của Quảng Ninh, tin tưởng Quảng Ninh sẽ tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, bền vững. Đồng thời, mong muốn hai bên triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác giai đoạn 2026-2030, tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu hữu nghị, mở rộng các lĩnh vực hợp tác thiết thực, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương. Qua đó, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Quảng Ninh - Luông Pha Băng, đóng góp tích cực vào việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh, phát biểu tại Lễ bế mạc chương trình bồi dưỡng.

Cùng ngày, tại Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh, dự Lễ bế mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Quảng Ninh năm 2026. Cùng dự có đồng chí Bun Lươm Mạ-ni-vông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Luông Pha Băng và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Trong 12 ngày, 32 cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Luông Pha Băng đã được nghiên cứu 3 nhóm chuyên đề về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Chương trình được xây dựng theo hướng thiết thực, gắn lý luận với thực tiễn, kết hợp học tập với khảo sát thực tế tại Quảng Ninh.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh, trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho các học viên.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh: Lớp bồi dưỡng là hoạt động cụ thể hóa các nội dung hợp tác đã được hai bên thống nhất, đồng thời khẳng định giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là lĩnh vực hợp tác có ý nghĩa lâu dài giữa Quảng Ninh và Luông Pha Băng trong giai đoạn 2026-2030.

32 cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Luông Pha Băng hoàn thành chương trình bồi dưỡng.

Trên nền tảng đó, Quảng Ninh mong muốn tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân, góp phần đưa quan hệ giữa hai địa phương ngày càng gắn bó, thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn các học viên sau khóa bồi dưỡng tiếp tục phát huy kiến thức, kinh nghiệm được trao đổi, vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác; đồng thời trở thành những cầu nối tích cực góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Quảng Ninh và Luông Pha Băng, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Đồng chí Bun Lươm Mạ-ni-vông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Luông Pha Băng, phát biểu tại lễ bế mạc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Luông Pha Băng, tặng hoa chúc mừng Lớp học đã hoàn thành chương trình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Luông Pha Băng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh Quảng Ninh đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Luông Pha Băng. Đồng chí tin tưởng những kiến thức, kinh nghiệm được trao đổi, học tập tại Quảng Ninh sẽ được các học viên vận dụng hiệu quả trên từng cương vị công tác, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh Luông Pha Băng và tiếp tục vun đắp quan hệ hợp tác giữa hai địa phương.