Lãnh đạo thành phố Quảng Ninh tiếp xã giao lãnh đạo tỉnh Xay Nhạ Bu Ly (Lào)

Chiều 22/9, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Quảng Ninh, đã tiếp xã giao đồng chí Phênh Nị Lăn Khăm Phăn Phênh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Xay Nhạ Bu Ly (Lào) nhân dịp Đoàn cán bộ, quản lý tỉnh Xay Nhạ Bu Ly tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức do thành phố Quảng Ninh tổ chức.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Quảng Ninh, tiếp xã giao đồng chí Phênh Nị Lăn Khăm Phăn Phênh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Xay Nhạ Bu Ly.

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội thành phố Quảng Ninh và kết quả hợp tác giữa thành phố Quảng Ninh và tỉnh Xay Nhạ Bu Ly (Lào), đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Quảng Ninh, nhấn mạnh: Quan hệ hợp tác giữa thành phố Quảng Ninh và 3 tỉnh Bắc Lào, trong đó có Xay Nhạ Bu Ly đã trải qua gần 16 năm gắn bó và đạt nhiều kết quả quan trọng, là hình ảnh phản ánh chân thực mối quan hệ Việt – Lào ở cấp độ địa phương. Trong giai đoạn 2022-2026, Quảng Ninh đã hỗ trợ tỉnh Xay Nhạ Bu Ly 50 tỷ đồng để xây dựng Trường THPT Xiêng Hon; 168 lưu học sinh của tỉnh Xay Nhạ Bu Ly được đào tạo tại Quảng Ninh.

Đồng chí mong muốn thời gian tới hai địa phương tiếp tục cùng vun đắp, xây dựng mối quan hệ ngày càng nồng ấm, hiệu quả, thiết thực, đóng góp cho sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị cũng như vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Quảng Ninh tặng quà lưu niệm đồng chí Phênh Nị Lăn Khăm Phăn Phênh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Xay Nhạ Bu Ly.

Các đồng chí lãnh đạo TP Quảng Ninh và Đoàn cán bộ, quản lý tỉnh Xay Nhạ Bu Ly (Lào) chụp ảnh lưu niệm.

Bày tỏ sự ấn tượng trước những thành tựu nổi bật của thành phố Quảng Ninh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Xay Nhạ Bu Ly (Lào) cảm ơn thành phố Quảng Ninh đã quan tâm, hỗ trợ tỉnh Xay Nhạ Bu Ly (Lào) trong triển khai công trình xây dựng trường học, góp phần thúc đẩy phát triển giáo dục trên địa bàn; tạo điều kiện trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Đồng chí tin tưởng, 32 cán bộ được cử tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức tại Trường chính trị Vũ Văn Hiếu sẽ được tiếp thu những kinh nghiệm, kiến thức quý báu, nhất là công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính quyền của thành phố Quảng Ninh. Qua đó, vận dụng hiệu quả trong quá trình công tác tại tỉnh Xay Nhạ Bu Ly.