Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp xã giao Đoàn đại biểu 3 tỉnh Bắc Lào

Nhân dịp Đoàn đại biểu 3 tỉnh Luông Pha Băng, Hủa Phăn và Xay Nhạ Bu Ly (Lào) đến dự Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh, chiều 27/8, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, tiếp xã giao Đoàn đại biểu của 3 tỉnh Bắc Lào do các đồng chí: Bun Lươm Mạ Ni Vông, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Luông Pha Băng; Khon Pạ Phăn Lương Sỉ Chăn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hủa Phăn; Đuổng Ta Xay Vút, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, làm trưởng các đoàn.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, tiếp xã giao Đoàn đại biểu của 3 tỉnh Bắc Lào.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, nhiệt liệt chào mừng lãnh đạo và Đoàn đại biểu 3 tỉnh Bắc Lào đến Quảng Ninh dự Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh.

Đồng chí nhấn mạnh, sự hiện diện của Đoàn đại biểu 3 tỉnh tại sự kiện có ý nghĩa quan trọng của Quảng Ninh là nguồn động viên, thể hiện tình cảm, sự gắn bó và mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Quảng Ninh với các địa phương của Lào.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh trao đổi với lãnh đạo 3 tỉnh Bắc Lào.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Quảng Ninh đang tích cực hoàn tất các công tác chuẩn bị cho Lễ công bố diễn ra vào ngày 28/8. Nhân dịp này, tỉnh tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện chào mừng; đồng thời đồng loạt khánh thành, khởi công nhiều công trình, dự án quan trọng, quy mô lớn, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, hướng tới dấu mốc Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố.

Nhấn mạnh về định hướng phát triển trong giai đoạn mới, đồng chí Quản Minh Cường khẳng định, việc trở thành thành phố không chỉ là sự thay đổi về danh xưng, mà quan trọng hơn là tạo động lực để Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một thành phố phát triển hiện đại, giàu bản sắc, người dân có cuộc sống ngày càng hạnh phúc, được thụ hưởng các thành quả phát triển.

Đoàn đại biểu tỉnh Luông Pha Băng tặng hoa chúc mừng tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, Quảng Ninh và 3 tỉnh Bắc Lào tiếp tục duy trì, củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác trên các lĩnh vực; tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục, y tế. Đồng thời, đề nghị 3 tỉnh Bắc Lào triển khai sớm các nội dung các địa phương đã thống nhất hợp tác, nhất là triển khai dự án liên quan đến trường học, bệnh viện mà Quảng Ninh đã thống nhất hỗ trợ.

Đoàn đại biểu tỉnh Xay Nhạ Bu Ly tặng hoa chúc mừng tỉnh Quảng Ninh.

Thay mặt Đoàn đại biểu 3 tỉnh Bắc Lào, đồng chí Bun Lươm Mạ Ni Vông, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Luông Pha Băng, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, tình cảm chân thành của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh dành cho các Đoàn. Đồng thời gửi lời chúc mừng tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh nhân dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt này.

Đồng chí Bun Lươm Mạ Ni Vông nhấn mạnh, niềm vui của Quảng Ninh cũng là niềm vui của các tỉnh Bắc Lào. Việc Quảng Ninh trở thành thành phố sẽ tạo thêm động lực để Quảng Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Quảng Ninh với các địa phương của Lào.

Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn tặng hoa chúc mừng tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí cũng đánh giá cao những kết quả phát triển của Quảng Ninh thời gian qua và tin tưởng với vị thế mới, thành phố Quảng Ninh sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Đồng thời, mong muốn Quảng Ninh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng 3 tỉnh Bắc Lào trong quá trình phát triển; tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung trong Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Quảng Ninh và 3 tỉnh Bắc Lào được ký kết tháng 6/2026; thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mới, tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn và các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả. Qua đó, góp phần đưa quan hệ giữa Quảng Ninh với Luông Pha Băng, Hủa Phăn và Xay Nhạ Bu Ly ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, đóng góp tích cực vào việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.