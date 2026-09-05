Trao quà cho học sinh điểm trường Khe Vang xã Ba Chẽ nhân dịp khai giảng năm học mới

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027, sáng 5/9, tại xã Ba Chẽ, Hội Khuyến học TP Quảng Ninh phối hợp với Công ty TNHH Thể thao HyperFit Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh tổ chức trao quà cho học sinh điểm trường Khe Vang, thuộc Trường Tiểu học Ba Chẽ.

Hội Khuyến học TP Quảng Ninh và Công ty TNHH Thể thao HyperFit Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh cùng các thầy giáo, cô giáo Trường Tiểu học Ba Chẽ trao quà cho các em học sinh tại điểm trường Khe Vang.

Tại chương trình, đại diện Hội Khuyến học TP Quảng Ninh và Công ty TNHH Thể thao HyperFit Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh đã trao 24 suất quà gồm: Dụng cụ học tập, gạo, bánh, kẹo cho 24 học sinh của điểm trường. Đồng thời, 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập trong năm học vừa qua được trao quà (trị giá 1 triệu đồng/suất). Tổng trị giá quà tặng của chương trình gần 11 triệu đồng.

Điểm trường Khe Vang cách điểm trường chính khoảng 30km; 100% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện học tập và đời sống còn nhiều khó khăn.

Cùng với hoạt động trao quà, các thành viên Hội Khuyến học TP Quảng Ninh và Công ty TNHH Thể thao HyperFit Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh đã giao lưu, trò chuyện, động viên giáo viên, học sinh tại điểm trường. Những phần quà thiết thực không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn với học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi mà còn tiếp thêm động lực để các em tự tin bước vào năm học mới.